Atletica leggera: Erika Bucca brilla nei 400hs, ennesimo minimo per l’atleta di Barcellona

Nel weekend appena trascorso, il Campo Scuola Picanello di Catania ha ospitato i Campionati Regionali di Società Assoluti, un appuntamento chiave per l’atletica leggera siciliana. Più di 750 atleti in rappresentanza di 7 squadre maschili e femminili si sono sfidati in una due giorni ricca di emozioni e risultati tecnici di rilievo.

A dominare la scena, sia al maschile che al femminile, è stato il CUS Palermo, trascinato dai fratelli Zoghlami, volti noti della nazionale italiana. In particolare, Osama Zoghlami ha ricevuto la notizia ufficiale della medaglia d’argento agli Europei di Monaco 2022, grazie alla squalifica per doping di un avversario.

DUILIA Barcellona protagonista con una squadra giovane e talentuosa

Ottima la prova anche della DUILIA Barcellona, presente con entrambi gli schieramenti. La squadra femminile, fresca del secondo posto ai Regionali Allieve, ha saputo distinguersi nuovamente con una formazione giovanissima, chiudendo al 5º posto assoluto e migliorando il punteggio rispetto alla scorsa edizione.

Tra le protagoniste assolute, spicca ancora una volta il nome di Erika Bucca, classe 2008, che nei 400 metri ostacoli ha centrato l’ennesimo minimo per i Campionati Italiani, chiudendo la gara in 1:05.54 e piazzandosi nella top ten nazionale di categoria. Una performance straordinaria che conferma la crescita continua dell’atleta barcellonese.

Antonio Gangemi vince tra le Promesse

Non da meno il settore maschile della DUILIA, che ha ottenuto anch’esso il quinto posto finale. A brillare è stato Antonio Gangemi, categoria Promesse, vincitore nei 400hs con un tempo di 56.55, migliorando il proprio record personale di oltre un secondo.

Soddisfazione dello staff tecnico

Grande entusiasmo tra i tecnici Valentino Marchetta, Nunzio Scolaro ed Emanuele Torre, che si dicono “molto soddisfatti dei risultati ottenuti da tutti i ragazzi, anche per la capacità dimostrata da molti di adattarsi a gare non abituali, contribuendo comunque in modo decisivo alla classifica di squadra”.