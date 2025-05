Nell’anno scolastico 1970/1971 hanno frequentato l’ultimo anno del Liceo Classico “Luigi Valli”.

Dopo cinquantaquattro anni si sono incontrati per ricordare i bei tempi trascorsi tra i banchi di scuola gli ex alunni della III C Carmelo La Rosa, Venerando Spina, Ivana Dainotti, Maria Grazia Greco, Graziella La Spada, in rappresentanza del marito scomparso Giovanni Munafò, Febronia Salina, Giuseppe Milone, Santi Pino, Angela Perrone, Antonina Lazzaro.