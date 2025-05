“Natalina: solo due mesi d’amore”, la presentazione del romanzo il 20 maggio a Messina

Il 20 maggio 2025, alle ore 17:30 presso il Palacultura “Antonello da Messina” (ME), nella Sala Rari G. Molonia, si svolgerà l’incontro di presentazione, organizzato dall’Associazione Comunale Zefiro Art e dalla Biblioteca Comunale “T. Cannizzaro” – Messina, del romanzo “Natalina: solo due mesi d’amore” scritto da Bruno Siciliano e pubblicato nel 2024. Il romanzo narra di una storia d’amore sbocciata a Messina, dalla quale lo scrittore è sempre stato affascinato. Bruno Siciliano dialogherà con Noemi Munafò, moderatrice dell’evento e sarà inoltre possibile assistere a delle performance teatrali ed ascoltare alcune letture dell’autore.

Biografia dell’autore

Bruno Siciliano, nato a Locri in provincia di Reggio Calabria, ha vissuto nella millenaria città di Gerace, assorbendone storia, tradizioni e leggende. Dopo una formazione Classica ha frequentato l’Accademia Teatrale di Andrea dalla Zanna. Dagli anni ’80 ha calcato le tavole dei palcoscenici di tutta Italia, interpretando personaggi come Il dentista Strutione ne “Il processo per l’ombra dell’asino” di Durrenmatt; ha poi diretto, per una propria compagnia, vari altri lavori teatrali cimentandosi con autori come Dario Fo, Cechov, Mrozek, Gogol e Pirandello.

Ama le storie che le terre bagnate dallo Jonio e profumate di zagara narrano ancora al suo cuore, perchè lui le possa far rivivere nei suoi romanzi. Descrive il suo ultimo romanzo con queste parole: “Uno strano incontro fortuito, uno di quelli che ti cambiano la vita.

E’ una storia che mi hanno raccontato e che io ho fatto mia, un racconto che mi ha imposto di interrogarmi sugli eterni misteri: Che cos’è la vita? Che cos’è l’amore? Quanto può durare? La nostra quotidiana vita, con i suoi problemi, le sue ansie, le sue paure, può, in qualche modo, incidere su tale sentimento?

Non ho saputo dare una risposta né a queste domane né alle altre che la vicenda potrà sollevare, per cui ho voluto raccontarvi tutta la storia così come mi è stata raccontata senza aggiungere neanche una sola virgola.”