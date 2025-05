“Fatture false per lavori inesistenti” e verità omesse: il caso Bertè scuote l’imprenditoria italiana

Pietro Bertè denuncia: “Un’ingiustizia che ha messo in pericolo la mia attività.”

Messina, 12 maggio 2025 – Sta suscitando grande attenzione il caso giudiziario che coinvolge Pietro Bertè, imprenditore siciliano, e la curatela fallimentare di una società dichiarata fallita. Al centro della vicenda, un presunto credito da 620.000 euro, richiesto sulla base di fatture false per lavori mai eseguiti, come accertato dalla Guardia di Finanza di Milazzo. Bertè e il suo legale hanno lanciato un appello accorato per fare chiarezza, denunciando omissioni gravi da parte della curatrice.

Il decreto ingiuntivo e la contestazione delle fatture

Tutto ha avuto inizio nel luglio 2022, quando la curatela della società fallita ha ottenuto dal Tribunale di Messina un decreto ingiuntivo nei confronti di Bertè, sulla base di fatture legate a un contratto preliminare tra l’imprenditore e il titolare della ditta fallita.

Bertè ha subito presentato opposizione, sostenendo che si trattasse di un contratto fittizio. In parallelo, è attualmente imputato insieme al titolare della società in un procedimento penale per falsità in scrittura privata e reati fiscali.

Nonostante ciò, la curatela ha proseguito nell’azione esecutiva immobiliare, dando il via a una seconda fase giudiziaria, anche questa impugnata dal legale dell’imprenditore.

Il ruolo della Guardia di Finanza e le omissioni denunciate

Secondo gli atti, la Guardia di Finanza di Milazzo, nel corso di indagini fiscali, aveva già accertato la simulazione del contratto e la falsità delle fatture. Informazioni che sarebbero state comunicate alla curatela, la quale però non le avrebbe riportate al Tribunale, inducendo il giudice a rilasciare il decreto ingiuntivo in assenza di elementi chiave.

“Chiaramente – afferma Bertè – non è possibile che non si comprenda una cosa semplice: se io non avessi pagato la ditta, la ditta non si sarebbe avvalsa sull’immobile, acquisendone tutti i diritti? La ditta riceveva il denaro ogni settimana per continuare i lavori.”

L’azione extragiudiziale e l’apertura dell’indagine penale

Nel marzo 2024, Bertè ha tentato un’azione extragiudiziale inviando una raccomandata alla curatrice, chiedendo formalmente che riferisse i fatti al giudice dell’opposizione. La richiesta è rimasta senza risposta.

A seguito di ciò, è stata presentata una denuncia formale alla Procura della Repubblica di Messina, che ha avviato un procedimento penale a carico della curatela, riconoscendo Bertè come parte offesa.

L’indagine in corso punta a chiarire i presunti comportamenti omissivi, con possibili violazioni dell’articolo 295 del Codice di Procedura Civile, secondo cui il giudice è tenuto a sospendere un processo in attesa della definizione di una causa connessa.

Le conseguenze per l’attività imprenditoriale

“Sulla base di fatture false, mi hanno bloccato il patrimonio e la mia attività imprenditoriale legata all’immobile sequestrato. Avevo aperto regolarmente Partita Iva per avviare una casa-vacanze, ora posso solo pagare le spese dell’immobile senza poterne fare uso”, afferma Bertè.

“È vergognoso che in Italia gli imprenditori siano mercificati proprio dallo Stato che dovrebbe tutelarli. Questa vicenda semplice è diventata un groviglio giudiziario che mi danneggia sempre di più. Resisto solo perché credo in una Magistratura vigile e capace in grado di far emergere la verità.”

In parallelo, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto a Bertè il pagamento di oltre 500.000 euro in imposte calcolate su quelle stesse fatture false, aggravando ulteriormente la sua posizione economica.

Una riflessione sul ruolo dei curatori fallimentari

Il caso Bertè riaccende i riflettori sul delicato ruolo dei curatori fallimentari e sull’obbligo di lealtà, trasparenza e correttezza nel rappresentare i fatti davanti ai giudici. Mentre si attende l’evolversi del procedimento penale, la speranza è che venga fatta piena luce su una vicenda che tocca non solo un singolo imprenditore, ma anche i principi di giustizia e tutela delle attività economiche in Italia.