Domani, i 100 anni del “Vittorio Madia”

Martedì 13 maggio 2025 si terrà un evento celebrativo in occasione del centenario dell’Istituto penitenziario “Vittorio Madìa” di Barcellona Pozzo di Gotto, un tempo noto come Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Inaugurato il 6 maggio 1925, l’ex OPG ha attraversato un secolo di storia italiana, segnando profondamente il territorio siciliano e in particolare la comunità barcellonese.

Oggi sede della Casa Circondariale con un reparto dedicato alla tutela della salute mentale, l’Istituto compie cento anni e celebra questo traguardo con una mattinata ricca di musica, teatro e momenti di riflessione.

L’inizio dell’evento è previsto alle ore 10.30 con i saluti istituzionali della direttrice Romina Taiani. A seguire, si esibirà la Banda Musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta”, accompagnata dalla voce della cantante Cristina Bringheli.

La mattinata proseguirà con le letture di brani originali interpretati dagli allievi detenuti del laboratorio teatrale dell’Istituto, accompagnati al pianoforte dalla musicista Erika La Fauci.

A conclusione, un momento conviviale con la torta celebrativa per i 100 anni dell’Istituto suggellerà la ricorrenza.

Un’occasione simbolica per ricordare il passato, riflettere sul presente e guardare al futuro di una struttura che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’intero territorio.