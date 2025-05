Barcellona Pozzo di Gotto, un pannello informativo per la chiesa di Centineo

Sabato pomeriggio a Centineo è stato inaugurato il ventottesimo pannello informativo degli “Itinerari Barcellonesi” realizzato dall’Associazione Genius Loci dedicato alla chiesa della Madonna della Visitazione. L’inaugurazione è avvenuta nel contesto della festa parrocchiale di San Cataldo a Centineo. È il primo pannello degli Itinerari collocato in una frazione di Barcellona; tutti gli altri si trovano all’interno dell’ambito urbano.

Ad introdurre il momento dell’inaugurazione è stato il parroco padre Giovanni Sottile. Il pannello è stato “scoperto” congiuntamente da padre Sottile e dalla famiglia La Rosa, che ha patrocinato ed “adottato” il pannello, dedicato alla memoria di padre Mariano La Rosa (1921-1997), parroco per tanti anni nella chiesa di Centineo. Il pannello è stato illustrato dall’architetto Marcello Crinò, nella qualità di componente della Genius Loci, che ha anche portato i saluti del presidente dell’associazione, Bernardo Dell’Aglio, assente perché fuori città.

La chiesa della Visitazione risaliva probabilmente al VII secolo, e rappresenta il più antico luogo di culto del territorio barcellonese, nonostante la demolizione e la ricostruzione ex novo negli anni Cinquanta del XX secolo. Nella nuova chiesa sono state collocate le opere d’arte contenute in quella demolita. Proviene invece dalla chiesa di San Cataldo di Centineo, distrutta nel 1958, la statua in legno di San Cataldo, di autore ignoto del XVII secolo.