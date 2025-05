Aggressione al Papardo, la UIL-FPL Messina: “Solidarietà all’operatore sanitario, basta violenza nei pronto soccorso”

Dopo l’ennesima aggressione a danno di un operatore sanitario avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Papardo, la UIL-FPL Messina interviene con una nota dura per denunciare una situazione ormai insostenibile per il personale medico e sanitario.

“La nostra solidarietà va all’operatore colpito durante il servizio – dichiarano Livio Andronico, segretario generale UIL-FPL Messina, e Corrado Lamanna, coordinatore provinciale area medica – ma non possiamo più tacere: serve un intervento immediato per tutelare chi ogni giorno garantisce il diritto alla salute”.

Emergenza psichiatrica e sovraccarico del Papardo

La denuncia del sindacato mette in evidenza un grave squilibrio nella gestione dell’emergenza psichiatrica nel territorio messinese. Secondo quanto riportato, un vecchio protocollo ha centralizzato al Papardo la maggior parte dei casi psichiatrici urgenti, lasciando fuori altri presidi come il Policlinico Universitario, il cui reparto di psichiatria – spiegano – “non accetta urgenze”.

Questo ha trasformato il Pronto Soccorso Generale (PSG) del Papardo in un punto nevralgico non solo per le urgenze mediche ordinarie, ma anche per quelle psichiatriche, aggravando il carico di lavoro e le condizioni di sicurezza. “Ogni turno conta in media 4 infermieri, 2 medici e 2 ausiliari per un PS con oltre 40.000 accessi l’anno, chiamati a gestire codici rossi, gialli, pazienti psichiatrici e patologie minori”.

Mancano vigilanza e sicurezza

Particolarmente critiche sono le condizioni legate alla sicurezza interna. “All’interno del pronto soccorso – denuncia la UIL-FPL – è assente la polizia municipale e manca la vigilanza fissa della guardia giurata, nonostante il personale debba quotidianamente fronteggiare pazienti anche violenti, spesso in attesa di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) per più giorni, a causa della carenza di posti letto nelle strutture psichiatriche siciliane”.

Le richieste della UIL-FPL

Il sindacato lancia un appello urgente alle istituzioni:

Redistribuire il carico di lavoro tra i vari pronto soccorso cittadini e dell’hinterland;

Istituire un Pronto Soccorso Psichiatrico dedicato presso l’Ospedale Papardo, con personale e spazi adeguati;

Ripristinare la vigilanza interna con la presenza costante della guardia giurata e della polizia municipale per garantire la sicurezza di operatori, pazienti e cittadini.

“La situazione è al limite – concludono Andronico e Lamanna – e non possiamo più attendere. Se non verranno adottati interventi immediati, saremo costretti a ritenere responsabili i vertici del Papardo per qualsiasi ulteriore episodio di violenza o disservizio”.