Domani nell’I.C di Novara di Sicilia la finale provinciale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico

Domani 12 maggio, a partire dalle 14.05 si svolgerà la finale provinciale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico presso il plesso della Scuola Secondaria di I Grado di Furnari dell’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia, istituto capofila della competizione, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Concetta Carnabuci.

Per la provincia di Messina è la prima edizione, grazie all’accordo di rete che ha stipulato la dirigente scolastica prof.ssa Carnabuci. Dello stesso istituto è la docente Referente provinciale, la prof.ssa Fortunata M. Donato.

Nella provincia di Messina, sono stati nove gli Istituti Comprensivi coinvolti che hanno aderito all’iniziativa: l’IC di Lipari, IC di Torregrotta, IC di Santa Teresa di Riva, l’IC di Venetico, l’IC Pascoli-Crispi, l’IC Santa Margherita, l’IC Villa Lina – Battisti-Foscolo, l’IC Saponara.

Finalisti dell’istituto capofila I.C. di Novara di Sicilia sono gli studenti Giuseppe Crimi, Emma Mendolia e Lavinia Aprile del plesso di Tonnarella, Antonino F. De Carlo, Safiria Baglione, Christian Genovese del plesso di Mazzarrà S.A. e Zeineb Makhlouf del plesso di Furnari.

I vincitori provinciali saranno premiati il 6 giugno 2025 presso il teatro “Riccardo Casalaina” di Novara di Sicilia.

Il Campionato nazionale, giunto alla sua decima edizione, è stato ideato dal prof. di tecnologia Fabio Macchia, presso l’IC “E.Danti” di Alatri (FR), consolidando anno dopo anno un successo sempre maggiore, per la valenza educativa e la sana competizione che spinge ogni anno gli studenti a valorizzare le proprie competenze nel disegno tecnico.

La competizione, che quest’anno ha coinvolto cinquantaquattro province di tutta l’Italia e trentuno mila studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, è iniziata a marzo e consiste in tre prove ad eliminazione diretta, una prova finale di classe, una di Istituto e la finalissima provinciale in cui gareggiano gli studenti finalisti di ogni istituto della provincia. Nel mese di maggio in ogni provincia verranno decretati gli studenti vincitori, che poi gareggeranno per la finale nazionale di ottobre 2025.

La competizione vuole non solo promuovere il disegno tecnico rigorosamente a mano, molto importante nella formazione degli studenti, perché esercita la memoria, educa all’accuratezza esecutiva e al rigore grafico, sviluppando un approccio ordinato e meticoloso nella rappresentazione, ma anche insegnare agli studenti quanto sia importante nel mondo reale non solo vincere, ma anche saper perdere per riuscire ad affrontare una nuova sfida con maggiore consapevolezza ed impegno.