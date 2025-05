Milazzo, sala sold out al The Screen Cinema per L’amore che ho. Intervista a Tania Bambaci

Stanno riscuotendo successo in tutta Italia e soprattutto nella Provincia di Messina, i protagonisti de “L’amore che ho”, il nuovo film di Paolo Licata, che è stato proiettato ieri sera anche al The Screen Cinema del Parco Corolla di Milazzo, registrando un’ottima affluenza di pubblico. Una sala completamente sold out e un’altra quasi al completo hanno accolto con entusiasmo la pellicola ispirata alla figura di Rosa Balistreri, iconica cantautrice siciliana.

Tra i protagonisti della serata anche l’attrice Tania Bambaci, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, che fa parte del cast del film. Assieme al regista Paolo Licata e all’attrice Lucia Sardo, che nel film interpreta Rosa Balistreri, Bambaci ha condiviso con il pubblico aneddoti e riflessioni legate alla realizzazione dell’opera.

Ecco l’intervista a Tania Bambaci e le parole die protagonisti