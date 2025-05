Corruzione in atti giudiziari e mafia: assolto Giuseppe Gullotti

Non ha corrotto il Giudice in occasione della condanna per l’omicidio del giornalista Beppe Alfano. Ad emettere la sentenza il Tribunale di Reggio Calabria

È stato assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, Giuseppe Gullotti, storico esponente della mafia barcellonese, accusato di corruzione in atti giudiziari aggravata dal metodo mafioso. A emettere la sentenza è stato il Tribunale collegiale di Reggio Calabria, competente territorialmente in quanto la vicenda coinvolgeva un magistrato che all’epoca dei fatti operava presso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese.

Le accuse mosse dal pentito Carmelo D’Amico

L’accusa – sostenuta dalla Procura – era basata esclusivamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico. Secondo il pentito, Gullotti, in qualità di presunto capo della famiglia mafiosa di Barcellona, avrebbe offerto, per il tramite di intermediari, una somma pari a 300 mila euro all’allora Pubblico Ministero Dott. Canali, in cambio della redazione di due scritti (risalenti al gennaio 2006) nei quali si affermava la condanna di Gullotti per l’omicidio del giornalista Beppe Alfano.

Le comunicazioni tra Gullotti e i presunti intermediari sarebbero avvenute tramite lettere inviate dal carcere di Cuneo nel 2008.

I fatti al centro dell’inchiesta “Mare Nostrum”

Le presunte attività corruttive si sarebbero svolte a Barcellona Pozzo di Gotto tra il 2006 e il 2009, nell’ambito del maxiprocesso “Mare Nostrum” e dell’indagine sull’omicidio del giornalista siciliano Beppe Alfano, ucciso nel 1993. Tuttavia, nessuno degli elementi portati in aula dalla pubblica accusa ha trovato riscontro oggettivo nelle risultanze istruttorie.

La decisione del Tribunale: accolta la linea difensiva dell’avv. Antoniele Imbesi

A difendere Giuseppe Gullotti è stato l’avvocato Antoniele Imbesi, che ha smontato punto per punto l’impianto accusatorio, evidenziando la totale inattendibilità delle dichiarazioni di D’Amico, definendole categoricamente smentite dalle prove raccolte durante il processo.

La Corte ha quindi accolto la richiesta della difesa di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1 del codice di procedura penale, rigettando la più cauta proposta della Procura, che aveva sollecitato un’assoluzione con formula dubitativa.

Va sottolineato che il Dott. Canali, coinvolto nel medesimo contesto, era stato già assolto in separato giudizio abbreviato.

Le dichiarazioni dell’avvocato Imbesi

A sentenza pronunciata, l’avv. Antoniele Imbesi ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto:

“Il Tribunale di Reggio Calabria ha ristabilito con forza la verità. La formula assolutoria ampia attesta la radicale insussistenza delle accuse formulate dal collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico, ritenute infondate ed irricevibili.”

La sentenza rappresenta un punto fermo nella lunga vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Giuseppe Gullotti, già al centro di procedimenti delicati e mediaticamente rilevanti. La corruzione in atti giudiziari aggravata dal fine mafioso – reato grave che scuote le fondamenta dell’integrità istituzionale – in questo caso non ha trovato riscontro, secondo il collegio giudicante.