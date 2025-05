L’insediamento del Consiglio Metropolitano di Messina a Palazzo dei Leoni

Il Consiglio Metropolitano di Messina è adesso al completo: nella giornata di ieri, 7 maggio, è avvenuto l’insediamento a Palazzo dei Leoni, dove si è svolta la prima riunione in un momento di grande rilevanza, caratterizzando l’avvio delle attività dell’importante organismo di rappresentanza territoriale.

I quattordici consiglieri metropolitani hanno giurato alla presenza del sindaco metropolitano Federico Basile, il quale ha dato avvio ai lavori con il supporto del segretario generale Rossana Carrubba, sottolineando l’importanza dell’appuntamento come punto di partenza di un’azione politica e amministrativa condivisa con le realtà territoriali.

I quattordici consiglieri, eletti lo scorso 27 aprile e tutti presenti alla seduta di ieri, hanno prestato giuramento, assumendo formalmente l’incarico e impegnandosi a svolgere con responsabilità e dedizione il ruolo loro affidato. È stata, inoltre, approvata la documentazione attestante l’assenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità.

Gli eletti provengono da diverse forze politiche: “Avanti con Basile sindaco” (Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro, Carmelina Bambara e Daniela Zirilli), “Lega Salvini Premier” (Alberto Ferraù, Giuseppe Calabrò e Antonino Russo), “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni” (Francesco Perdichizzi e Libero Gioveni), “Forza Italia – Berlusconi PPE” (Carmelo Pietrafitta e Alessandra Milio), “Partito Democratico – L’Alternativa” (Felice Calabrò e Domenico Sebastiano Santisi) e infine “Grande Sicilia” (Ilenia Torre).

Due sono i consiglieri insediati provenienti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: Pinuccio Calabrò, già sindaco della città, e Ilenia Torre, la quale ha dichiarato:

𝐄𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐞 𝐥’𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭à 𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚 𝐢 𝟏𝟒 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 è 𝐮𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐨𝐫𝐠𝐨𝐠𝐥𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐢 𝐟𝐚 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐢ù 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭à 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐮𝐧 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨, 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨, 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐠𝐨𝐫𝐞.

Non posso che ringraziare tutti i Sindaci e i colleghi Consiglieri dei 108 Comuni che mi hanno votata.

Ritengo – con assoluta convinzione- che il sistema di elezione indiretta sia sbagliato e che la parola debba tornare ai cittadini. Tuttavia – in questa circostanza – la Regione non aveva possibilità di scelta e ha dovuto dare corso alle disposizioni della Legge Delrio e alle pronunce della Corte Costituzionale con cui sono stati dichiarati illegittimi i rinvii del voto in Sicilia.

Un 𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘 particolare devo rivolgerlo al mio amico On. Luigi Genovese, accanto a me in questa esperienza dall’inizio alla fine con il consueto garbo e la gentilezza che lo caratterizzano. Perché la politica – checchè se ne possa pensare – è fatta anche di rapporti umani fondati su lealtà, rispetto reciproco e sulla medesima concezione del valore supremo dell’amicizia.