Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi: Giusy Cirino in visita all’ARS

Una grande opportunità ed esperienza di crescita, quella che ha reso protagonista Giusy Cirino, sindaco dei ragazzi di San Filippo del Mela, nella giornata di ieri, 7 maggio, a Palermo, nella sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, per la Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi.

Giusy, accompagnata dal vicesindaco del suo comune, Valentino Colosi, dal presidente del Consiglio comunale, Gabriele Saporita e dalla docente referente del progetto, Prof.ssa Nella Sciarrone, ha preso parte ad un momento solenne, che giunge a circa un anno di distanza dall’approvazione della legge n. 19 del 22 maggio 2024 “Norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze come strumento di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa”.

Tale legge, oltre a riconoscere il ruolo e le funzioni del consiglio, ha istituito ufficialmente la giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi, di cui è stata celebrata la prima edizione, con l’obiettivo di promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale, al fine di contribuire allo sviluppo di una società democratica.

“Sedere tra i banchi di Sala d’Ercole, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, con la fascia tricolore – dichiara Nancy Cirino – è stata un’emozione fortissima, che mi ha fatto prendere oltremodo coscienza di quanto sia importante l’impegno che abbiamo assunto nei confronti dei nostri coetanei filippesi. Un impegno che porteremo avanti con passione e dedizione”.

La solenne seduta ha avuto inizio con i saluti istituzionali portati dal Presidente del Parlamento siciliano, On.le Gaetano Galvagno, dall’Assessore regionale delle Autonomie locali, On.le Andrea Messina, e dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Prof. Giuseppe Vecchio.

Ha fatto seguito l’intervento del Prof. Giuseppe Adernò, presidente dell’Associazione dei Consigli comunali dei ragazzi E.T.S., sui diritti e doveri dei giovani cittadini.

Hanno, poi, preso la parola rappresentanti dei docenti e dei ragazzi sindaci.

Il vicesindaco Valentino Colosi, quale rappresentante dei Comuni siciliani che hanno istituito il Consiglio comunale dei ragazzi, è stato chiamato a illustrare il valore civico e sociale dei CCdR in chiave di formazione delle nuove generazioni all’importanza e all’interesse per il bene comune.

“La conoscenza delle istituzioni, da quelle regionali e quelle sovranazionali – dichiara il sindaco Gianni Pino – rappresenta un momento fondamentale per la formazione civica e democratica dei nostri ragazzi, di cui sono particolarmente orgoglioso. Ringrazio il presidente dell’ARS, l’Assessore regionale agli EE.LL., il garante per l’infanzia e l’adolescenza nonché il preside Adernò per la splendida e arricchente occasione concessa ai giovani, segno evidente di un’evoluzione più che positiva del progetto dei CCdR, che abbiamo sposato con entusiasmo ormai da diversi anni”.

Gli impegni dei giovani impegnati nel Consiglio sono già incalzanti: oggi i consiglieri voleranno da Catania a Strasburgo per una visita al Parlamento Europeo, organizzata in occasione del gemellaggio con la città di Schiltigheim, prima in Europa, nel 1979, a istituire il Consiglio comunale dei ragazzi.