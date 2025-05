Droga a Milazzo, revocati i domiciliari a Marco Calabrese: il riesame accoglie la richiesta di declassamento del reato

Dopo la recente scarcerazione di Mario Calabrò, anche per Marco Pietro Calabrese, 31 anni, originario di Milazzo, arriva una svolta nel procedimento che lo vede coinvolto nell’ambito di un’indagine per spaccio di stupefacenti tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Tribunale del Riesame di Messina, con ordinanza del 5 maggio 2025, ha accolto parzialmente il ricorso della difesa, a cura dell’avv. Pinuccio Calabrò, disponendo la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e la sostituzione con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana presso la Stazione dei Carabinieri di Barcellona P.G..

L’avvocato Pinuccio Calabrò, difensore di Marco Calabrese, ha confermato che il collegio ha accolto anche la richiesta di riqualificazione del reato ai sensi del quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90, riconoscendo una condotta di micro-spaccio, con offensività notevolmente ridotta rispetto all’impostazione iniziale della Procura.

Secondo la ricostruzione dei giudici, il coinvolgimento dell’indagato sarebbe stato marginale, limitato a pochi episodi documentati tra maggio e giugno 2021. Calabrese, in particolare, avrebbe operato in concorso con altri soggetti per l’approvvigionamento e la cessione di piccole quantità di droga a un ristretto gruppo di consumatori abituali, con un guadagno stimato di circa 10 euro a dose.

La decisione del Riesame si fonda sulla dequalificazione del fatto originario e sulla riconosciuta minore pericolosità sociale dell’indagato, pur mantenendo in essere una misura cautelare meno afflittiva. Gli agenti della Polizia di Stato hanno quindi dato esecuzione al provvedimento, rimuovendo il braccialetto elettronico e notificando le nuove disposizioni.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, resta aperta nei confronti degli altri coindagati.