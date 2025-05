Approvato in Commissione Salute l’emendamento per il Pronto Soccorso di Barcellona: 1,5 milioni all’ASP di Messina

È stato approvato oggi in Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana un emendamento fondamentale per il potenziamento del sistema sanitario nel Messinese. Si tratta di una modifica alla manovra sulle “Variazioni urgenti al bilancio della Regione”, presentata dall’On. Pino Galluzzo e sottoscritta trasversalmente da esponenti della maggioranza e dell’opposizione, tra cui i deputati messinesi Calogero Leanza (PD) e Antonio De Luca (M5S). A favore dell’iniziativa si è espressa anche l’On. Elvira Amata Grasso, pur non facendo parte della VI Commissione.

L’emendamento prevede un finanziamento straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dell’ASP di Messina, da destinare come risorse aggiuntive rispetto al tetto di spesa ordinario. Questi fondi saranno utilizzati specificamente per il Pronto Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto e per i reparti d’emergenza ad esso connessi.

L’intervento nasce dalla proposta formulata nei giorni scorsi proprio dall’ASP di Messina, che ha evidenziato la necessità di mettere in campo ogni strumento utile alla riapertura del Pronto Soccorso. In particolare, l’obiettivo è incentivare i medici ad accettare incarichi presso la sede di Barcellona, che, nonostante numerosi bandi di concorso, non ha ancora visto adesioni da parte del personale sanitario.

“Il mio impegno per restituire alla cittadinanza il Pronto Soccorso e i reparti annessi non si è mai fermato – ha dichiarato l’On. Galluzzo – e oggi, sentire l’Assessore alla Salute Faraoni definire la riapertura del presidio di Barcellona come un obiettivo prioritario, è il segno di un’attenzione concreta e condivisa“.

Galluzzo ha inoltre ringraziato il Presidente della Commissione, on. Giuseppe Laccoto, per aver sostenuto l’emendamento, ribadendo la necessità di tenere una prossima seduta della VI Commissione direttamente presso il nosocomio di Barcellona, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni alla cittadinanza di fronte a una criticità che si protrae da troppo tempo.