Al cinema Lux di Messina, la presentazione di “L’amore che ho” con il regista Paolo Licata e l’attrice barcellonese Tania Bambaci

Venerdì 9 maggio alle ore 18.00 il Cinema Lux di Messina ospiterà una proiezione speciale del film “L’amore che ho”, con la partecipazione del regista Paolo Licata e dell’attrice Tania Bambaci, che incontreranno il pubblico in sala.

Tratto dal romanzo “L’amuri ca v’haiu” di Luca Torregrossa, il film racconta la vita intensa e travagliata di Rosa Balistreri, simbolo della canzone popolare siciliana e ribattezzata “la cantatrice del Sud”. Una figura femminile potente, iconica, al centro di un’Italia in profondo cambiamento tra gli anni ’60 e ’80.

Prodotto da Dea Film e Moonlight Pictures, “L’amore che ho” vede un cast di attrici che interpretano Rosa nelle diverse fasi della sua esistenza: Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Tania Bambaci e Anita Pomario.

Carmen Consoli, oltre a recitare nel ruolo di Alice, firma le musiche originali del film, contribuendo a restituire tutta l’intensità emotiva della protagonista.

L’attore Vincenzo Ferrera interpreta Emanuele, il padre di Rosa.

“L’amore che ho prende il nome da una canzone di Rosa – L’amuri ca v’haiu, ovvero ‘l’amore che ho per voi’ – e racconta una figura artistica e umana profondamente sfaccettata. Rosa rappresenta l’urgenza di esprimersi, anche nella contraddizione, in un’epoca ricca di tensioni sociali e culturali. Accanto a lei personaggi come Dario Fo, Renato Guttuso e Andrea Camilleri, simboli di un’Italia inquieta ma fertile di idee.”

– Paolo Licata, regista