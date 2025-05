La Duilia Barcellona sul podio ai Campionati di Società Allieve

Nel weekend appena trascorso, al Campo Scuola Pippo Di Natale di Siracusa si sono svolti i Campionati Regionali di Società Allievi e Allieve con quattro squadre al femminile (Cus Palermo, Atletica Siracusa, No Al Doping Ragusa, Duilia Barcellona) e tre al maschile (Siracusatletica, Milone Siracusa e Cus Palermo) che si sono battute per la conquista dei titoli a squadre. Le Società, per poter accedere alla classifica finale, dovevano completare dodici gare utili sulle diciannove disponibili.

Al termine della seconda giornata, per gli allievi la spunta la Siracusatletica con 8.055 pt, seguiti dai cugini della Milone Siracusa con 7871 pt e sul terzo gradino del podio il Cus Palermo con 6062 pt. Al femminile invece vincono le ragazze palermitane con 8355 pt. seconde le Allieve della Duilia Barcellona con 7783 pt e terze le aretusee dell’Atletica Siracusa con 7652 pt.

La Duilia Barcellona, unica Società messinese presente al completo, ha avuto anche la soddisfazione di conquistare due minimi per i Campionati Italiani di categoria e quindi di arricchire il 2° posto a squadre, rispettivamente dei 100hs vinti da Erika Bucca con il crono di 14.58 e nel Salto in Alto Ludovica Pino con la misura di 1,62. Entrambe le ragazze erano anche impegnate rispettivamente nei 400hs Erika Bucca terza con il 1:09,76 e nel Triplo Ludovica Pino prima con 11,09 mt, risultati non tanto lontani dai minimi italiani.

Non sono mancati i personali stagionali nelle altre gare con Elisa Cambria 4ª nei 100mt con 13.98 e 2ª nel salto in lungo con la misura di 4,77, gara del lungo vinta dalla compagna di squadra Nicole D’Arrigo con la misura di 4,83; la stessa D’Arrigo ha corso i 200mt arrivando 4ª col tempo di 27,64. Personale all’esordio per Giorgia Sciotto nei 2000 siepi col tempo di 8:10.40 e non tanto lontana dal minimo per gli italiani, e 2ª nei 3000mt col tempo di 11:51.96. Altro personale per Sofia Bucolo nel Disco con la misura di 26,19mt che le vale la 4ª piazza, mentre nel peso con 7,47 si posiziona al 5º posto; netto passo avanti per Martina Fabio che nel giavellotto da 500gr supera la barriera dei trenta metri scagliando l’attrezzo a 31,50mt vincendo la gara.

8ª Giulia Salvadore nei 400mt col tempo di 1:16.58, e 3ª nei 3000mt col tempo di 14:00.26; la sorella Alessandra Salvadore impegnata nei 1500mt conclude al 3º posto col tempo di 5:53.58 e sesta negli 800mt col tempo di 2:44.00; stesse gare per Asia Giurdanella rispettivamente con il crono di 3:24.00 negli 800mt e 7:16.18 nei 1500mt. Esordio invece per Lisa Fazio nella Marcia 5 km che conclude la sua gara col tempo di 41:57,86.

Soddisfazione immensa per i tecnici Valentino Marchetta, Nunzio Scolaro ed Emanuele Torre che grazie ad un lavoro di squadra dettagliato sono riusciti a formare una squadra con tutte atlete del nostro comprensorio e soprattutto a migliorare di oltre 1000 pt, vecchio risultato ottenuto dalle allieve precedentemente. Aggiunge Torre: “Il lavoro di squadra svolto in sinergia e collaborazione porta sempre a grandi risultati, la Duilia è sempre stata aperta e strutturata per queste collaborazioni e il risultato di una squadra, come in questo caso, non può far altro che diventare riferimento per le nuove generazioni che si sono approcciate a questo splendido sport”.