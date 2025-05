Il Maggio dei libri dell’I.C. Capuana

Mese ricco di appuntamenti letterari, quello di maggio, che attende i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Capuana diretto dalla Dott.ssa Carmela Pino. L’istituto ha infatti aderito al “Maggio dei libri”, importante iniziativa nata nel 2011 con l’intento di evidenziare il valore sociale dei libri e della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Nell’ambito di tale iniziativa è stato sviluppato il progetto “Intelleg(g)o… dunque sento”, curato dalle docenti Rosaria Fogliani e Maria Rotuletti e rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado, con percorsi differenziati per fasce d’età e tematiche, per educare gli stessi alunni a comprendere il valore e la bellezza della lettura.

L’obiettivo è infatti quello di presentare in modo accattivante i libri e la lettura per sviluppare nei giovani lettori l’interesse e il coinvolgimento nei confronti del fantastico mondo dei libri. Il progetto si inserisce anche nei percorsi di Educazione Civica, che con la legge n. 92/2019 diviene parte integrante del curriculum scolastico italiano e si focalizza sulla formazione di cittadini informati, responsabili e attivi.

Il progetto “Il Maggio dei libri: intelleg(g)o… dunque sento” rafforza questo obiettivo grazie all’interazione diretta con gli autori dei testi proposti e alla collaborazione con l’associazione culturale Città invisibili e Anpi di Milazzo. Importante anche la collaborazione con il Comune di Galati Mamertino, in cui sono ambientati i racconti del libro “Era il mio paese” di Cristiano Parafioriti. Il paese, lo scorso aprile ha infatti raccolto circa 200 alunni dell’Istituto facendogli conoscere i luoghi e i personaggi del libro con un’esperienza davvero coinvolgente.

Attraverso la lettura condivisa dei libri proposti, gli studenti affronteranno diverse tematiche, tra le quali la giustizia sociale, la conoscenza di fondamentali pagine della nostra storia, la riscoperta di tradizioni e storie locali e la prevenzione al bullismo e cyberbullismo: tematiche fondamentali per lo sviluppo di una cittadinanza consapevole.

Gli alunni incontreranno nell’Aula Magna della scuola Verga gli autori dei libri letti. Giorno 12 e 13 maggio si terranno infatti due incontri con Luciana Breggia, ai quali interverranno Tommaso Greco e Marco Bouchard. Giorno 14 maggio toccherà a Eric Gobetti che spiegherà il delicato momento storico della Resistenza attraverso il suo libro “Il paese morto. Sant’Anna di Stazzema”. Giorno 27 maggio gli alunni incontreranno e dialogheranno con Cristiano Parafioriti, autore del libro “Era il mio paese”. Il giorno successivo, infine, si terrà l’ultimo appuntamento con Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena e autrice del libro “Andrea, oltre il pantalone rosa”.