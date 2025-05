Azione Barcellona torna sulla riapertura del Pronto Soccorso: “Serve un servizio pubblico pieno, stabile e di qualità”

Dopo anni di chiusura e incertezza, la riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale Cutroni Zodda torna al centro del dibattito cittadino. Una notizia positiva per Barcellona Pozzo di Gotto e il comprensorio tirrenico, accolta favorevolmente anche da Azione Barcellona, che plaude all’impegno dell’ASP di Messina, ma chiede una progettazione strutturale e duratura.

«Diciamo sì alla riattivazione del Pronto Soccorso di Barcellona, ma serve un servizio pubblico pieno, stabile e di qualità», dichiarano il segretario cittadino Fabrizio Zingales e il vice segretario provinciale Emilio Puglisi Allegra, entrambi medici.

Il movimento sottolinea l’importanza di un presidio sanitario efficiente: «Apprezziamo lo sforzo dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dei suoi vertici, ma il ricorso a cooperative, medici in pensione o personale a tempo determinato deve rimanere una misura transitoria, non la normalità».

Azione Barcellona chiede con forza che si superino le soluzioni d’emergenza per puntare su un vero rilancio del servizio sanitario pubblico in Sicilia: «Serve un piano per l’assunzione di personale stabile, dotazioni adeguate e una struttura capace di garantire continuità, sicurezza e qualità nell’assistenza».

Secondo Zingales e Puglisi Allegra, l’obiettivo deve essere chiaro: «Barcellona Pozzo di Gotto ha diritto a un ospedale pubblico funzionante, non a soluzioni-tampone che rischiano di sfociare in privatizzazioni opache. La salute non può essere gestita come un’emergenza permanente».

Azione conclude ribadendo l’impegno a vigilare su ogni passo futuro: «Sosterremo ogni intervento serio per il rafforzamento del Cutroni Zodda, ma denunceremo con forza ogni tentativo di delegare il peso della sanità pubblica a soluzioni precarie e poco trasparenti».