Successo per la prima edizione del “Primo Maggio Fest” all’Arena Montecroci di Barcellona P.G.: musica, barbecue e riqualificazione condivisa

Una festa del lavoro all’insegna della partecipazione, della musica e del recupero urbano. La prima edizione del “Primo Maggio Fest” ha richiamato un grande numero di cittadini all’Arena Montecroci “Michele Stilo” di Barcellona Pozzo di Gotto, segnando un momento significativo nella restituzione di questo storico spazio alla comunità.

Dalle ore 12 alle 17, l’area è stata animata da grigliate ininterrotte, grazie alla caratteristica “Lapa chi rusti”, mentre l’atmosfera festosa è stata scandita dalla musica dei TIBA e dal DJ Set di Salvo La Spada & Emme Sound, che hanno coinvolto adulti e bambini in balli e momenti di condivisione.

Un ringraziamento speciale va rivolto all’Associazione Anpas Club Radio C.B., guidata dal presidente Marco Anastasi, per il fondamentale contributo all’organizzazione dell’evento. I volontari dell’associazione non solo si sono occupati della logistica, ma hanno anche lavorato con impegno alla pulizia e riqualificazione dell’Arena Montecroci, permettendo a tanti barcellonesi di vivere ore di spensieratezza in un ambiente decoroso e sicuro.

L’iniziativa è stata sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Barcellona P.G., rappresentata durante la giornata dall’assessore Salvatore Coppolino, che ha fortemente promosso la valorizzazione dell’Arena Montecroci, insieme al consigliere Nicola Barbera e al sindaco Pinuccio Calabrò, presenti per ribadire l’impegno a completare quanto prima la riqualificazione dell’area.

Alla manifestazione hanno preso parte anche Paolo Puglia e consorte, insieme a Bernardo Dell’Aglio, da sempre impegnato nella promozione e valorizzazione del territorio barcellonese.

Questa edizione “zero” del Primo Maggio Fest ha rappresentato un primo passo concreto per mostrare alla cittadinanza quanto già realizzato nell’area dell’Arena Montecroci e, al tempo stesso, rilanciare un progetto di rigenerazione urbana attraverso eventi culturali, sociali e aggregativi.

Sono già in programma nuove iniziative per il prosieguo dei lavori e la piena restituzione dell’Arena Montecroci “Michele Stilo” alla collettività, affinché diventi sempre più un luogo centrale per la vita culturale e sociale di Barcellona Pozzo di Gotto.