Segnalazione: cimitero di Barcellona P.G., degrado nella zona sud-ovest

Riceviamo e pubblichiamo, mantenendo fede al nostro compito di essere ponte tra Amministrazione e cittadini, la segnalazione ricevuta da un nostro lettore che con rammarico ci segnala “l’indecorosa situazione che da mesi persiste nella zona sud-ovest del cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto”.

La segnalazione si riferisce a materiali di risulta lasciati accanto ad alcune tombe, probabilmente a seguito di lavori mai del tutto completati ed erbacce infestanti cresciute senza alcun controllo, rendono questo luogo di riposo un ambiente trascurato e irrispettoso.

“Avevo già protestato con il custode in occasione delle festività natalizie 2024, ricevendo come risposta un invito a rivolgermi direttamente all’ufficio preposto.



Mi chiedo: da allora, cosa è stato fatto? Barcellona dimostra ancora una volta scarsa attenzione per i luoghi della memoria e per i propri defunti”. – ha aggiunto.