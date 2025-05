Il “Maggio dei Libri” di Fumettomania, a Barcellona Pozzo di Gotto

Il Maggio di Fumettomania, che coincide con il più blasonato “Il MAGGIO DEI LIBRI”, inizia giorno 6 dalle ore 9:30 alle ore 12:45, con l’incontro con Lelio Bonaccorso nell’Auditorium del Parco urbano “Maggiore La Rosa”, che conclude l’undicesima edizione del progetto di lettura dell’associazione barcellonese che ha avuto come titolo Quale accoglienza?… Storie di migranti.

Bonaccorso, disegnatore della bellissima graphic novel, Salvezza (Feltrinelli Comics, 2018), scritta da Marco Rizzo, incontrerà gli studenti delle sei classi di seconda media dell’Istituto Scolastico comprensivo “Bastiano Genovese” che da gennaio hanno letto e approfondito l’opera di Rizzo e Bonaccorso, fino a produrre dei disegni che saranno esposti all’interno dell’Istituto scolastico.

Insieme agli studenti ci saranno anche i minori stranieri accolti dalla cooperativa sociale UTOPIA, che hanno letto il fumetto Salvezza, a cui si è ispirata la realizzazione di opere grafiche. La mostra con i disegni degli studenti e dei msna sarà visitabile presso I.S. comprensivo “Bastiano Genovese”, previa prenotazione e negli orari di apertura dell’Istituto.

L’evento del 6 maggio sarà introdotto dai saluti dell’Amministrazione comunale e della Dirigente dell’I.C. “Bastiano Genovese” Prof.ssa Francesca Canale.

Fumettomania, durante il mese di maggio festeggerà i 34 anni di vita, collaborando: giorno 13 maggio a un altro incontro con Lelio Bonaccorso che si terrà all’I.C. “Zirilli” di Milazzo, a cura della Libreria Capitolo 18 di Patti, parlando del fumetto Vento di Libertà.

Domenica 18 maggio Fumettomania parteciperà a “SemuAmmari Fest”, arte, libri, giochi, musica & food, che si svolgerà alle Terrazze di Giove a Mongiove, frazione di Patti.

Infine venerdi 23 maggio l’arch. Benenati sarà presente al Castroreale Mystery Festival, per l’incontro delle ore 19:15 “30 anni senza Hugo Pratt” che vedrà protagonista lo studioso Marco Steiner all’Auditorium SS. Salvatore.

«Siamo abbastanza soddisfatti dei risultati ottenuti quest’anno, ma nonostante ciò permane il rammarico per il progetto cardine della nostra realtà – l’inaugurazione della Biblioteca-Archivio-Museo del Fumetto – che a oggi non è stato ancora reso operativo», dice l’arch. Benenati, «Noi di Fumettomania siamo convinti della bontà e dell’importanza del progetto , sia livello cittadino che a livello provinciale, e vogliamo ancora credere nella lungimiranza politica e culturale delle istituzioni, affinché vedano in questo progetto un volano per la cultura, la rigenerazione culturale del nostro territorio e la partecipazione civica».