È emergenza liste d’attesa: il 40% dei ricoveri fuori tempo massimo

L’analisi dell’associazione TDICE sui dati ASP: urgenze fissate anche dopo 9 mesi. Previte: «Basterebbe applicare la legge»

Nel Messinese si fa sempre più grave l’emergenza legata alle liste d’attesa sanitarie. Lo denuncia l’associazione di promozione sociale TDICE ETS – Tutela dei Diritti Imprese e Cittadini Europei, che ha analizzato i dati pubblicati sul portale dell’ASP di Messina relativi a oltre 200 mila prestazioni sanitarie tra il 2024 e l’inizio del 2025.

A guidare l’analisi è Francesco Previte, presidente dell’associazione: «I numeri ufficiali – sottolinea – fotografano una situazione drammatica. Basti pensare che su 1.107 ricoveri effettuati nel 2024, 435 (il 39,2%) non hanno rispettato i tempi previsti per legge. E tra le urgenze, le attese arrivano anche a 276 giorni».

Ritardi anche per casi oncologici e interventi urgenti

Particolarmente allarmante è la situazione delle priorità A, ossia ricoveri da effettuare entro 30 giorni. Dei 936 casi registrati, 373 (39,8%) hanno superato i tempi massimi. Drammatici i numeri per gli interventi per tumore alla mammella: 244 casi su 288 (l’84,7%) non sono stati eseguiti in tempo. Simili ritardi si registrano per interventi di colecistectomia laparoscopica e endoarteriectomia carotidea.

Prestazioni urgenti dopo un anno

Gravissimi anche i ritardi nelle prestazioni sanitarie ambulatoriali. Nel 2024 sono state classificate come “Urgenti” ben 13.066 prestazioni: di queste, 4.751 (il 36%) hanno superato i tempi limite delle 72 ore. In alcuni casi, le attese sono arrivate fino a 276 giorni, ovvero 92 volte il tempo massimo previsto.

Le prestazioni “Brevi”, da erogare entro 10 giorni, sono state 29.389: in 13.808 casi (pari al 46,9%), i pazienti hanno atteso anche 345 giorni. Si tratta spesso di risonanze magnetiche, colonscopie, mammografie, visite specialistiche cardiologiche, pneumologiche ed endocrine.

«In pratica – denuncia Previte – i cittadini devono aspettare mesi per ricevere prestazioni che, per legge, dovrebbero essere garantite in tempi certi. È un diritto che viene costantemente negato».

Il caso Sovracup

Anche il sistema Sovracup – prenotazione online tramite portale regionale – mostra gravi criticità. Dei 59.134 esami prenotati nel 2024, solo 3,5% sono urgenze, mentre oltre la metà sono “brevi”. Tuttavia, ben 63% delle urgenze e 69% delle brevi hanno subito ritardi. Una mammografia urgente è stata eseguita dopo 355 giorni, spirometrie dopo 205 giorni, ecografie dopo oltre 100 giorni.

Intra moenia: attese ridotte ma a pagamento

Nel 2024 sono state effettuate 6.593 prestazioni intra moenia (ALPI), con tempi medi di attesa di circa 6 giorni e massimi di 92 giorni. Nel primo trimestre del 2025, ne risultano 1.678, sempre con attese contenute. «L’accesso alle prestazioni a pagamento – sottolinea Previte – è molto più rapido, ma questo crea una disparità di fatto tra chi può permettersi un esborso extra e chi no. La legge, però, dice che in caso di ritardi, le urgenze possono essere effettuate in intra moenia senza costi aggiuntivi, pagando solo il ticket. È un diritto, ma viene esercitato troppo raramente».

I fondi per abbattere le liste sono stati usati per altro?

A preoccupare è anche la Deliberazione della Corte dei Conti del 13 novembre 2024 (n. 90/2024/G), che ha evidenziato due gravi problematiche: la mancanza di omogeneità dei dati regionali e l’utilizzo dei fondi per il taglio delle liste d’attesa per coprire i disavanzi sanitari. «Se non c’è controllo e i fondi non vengono spesi per il loro scopo – conclude Previte – allora il cittadino è davvero una vittima del sistema».