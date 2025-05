Angela Saja porta le sue “Sirene” ad UrbinoInAcquerello 2025: arte, pace e giovani talenti in mostra nella città di Raffaello

Barcellona Pozzo di Gotto si fa onore nel panorama artistico internazionale grazie alla pittrice Angela Saja, protagonista della decima edizione di UrbinoInAcquerello 2025, prestigioso festival internazionale dell’acquerello in programma dal 1° al 4 maggio nella storica città marchigiana di Urbino, patria del grande Raffaello Sanzio.

La Saja, in qualità di artista, espone presso la Galleria Albani fino al 18 maggio con l’opera “Il Viaggio”, un’intensa illustrazione che raffigura una Sirena in cammino verso la Conoscenza, potente metafora ispirata al tema dell’edizione 2025: “Fuori dal limbo”. Le sirene della Saja non sono creature mitologiche, ma simboli contemporanei di pace, consapevolezza e trasformazione sociale.

Parallelamente alla sua attività artistica, Angela Saja partecipa al Festival anche come docente referente per l’Istituto Comprensivo Capuana, accompagnando le alunne e gli alunni della Scuola Verga selezionati per il concorso “La Bottega dei giovani illustratori”. In questa cornice è stata premiata la giovane Camilla Trovato con l’acquerello “La Danza, gioia di vivere”, un’opera che ha saputo interpretare con leggerezza e profondità lo spirito del festival.

A testimoniare l’impegno dell’Istituto Capuana è stata anche la presenza attiva della Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela Pino, che ha accompagnato un gruppo di studenti partecipanti a un laboratorio creativo diretto dalla direttrice artistica Soha Khalil, volto a introdurre i più giovani al linguaggio universale dell’arte.

Durante il festival, Angela Saja è stata inoltre protagonista di altri due importanti progetti artistici:

Il “Kite Flying Drawing” , svoltosi sabato 3 maggio in piazza Duca Federico , dove l’artista ha dipinto en plein air 10 aquiloni per la Contrada Piansevero di Urbino , regalando colore e poesia al cielo urbano.

Il progetto “Donne costruttrici di Pace”, da cui sono nate due nuove Sirene, fluttuanti nei quattro elementi naturali, simboli del dialogo interculturale e della parità di genere.

La partecipazione di Angela Saja a UrbinoInAcquerello 2025 si conferma un perfetto connubio tra arte, impegno sociale e formazione, in cui la bellezza diventa veicolo di pace e consapevolezza per le nuove generazioni.