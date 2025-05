Online la nuova edizione del tg settimanale 24live che sta riscuotendo molto successo. Dopo lo stop delle due settimane dovuto alle festività pasquali, torna l’approfondimento con le notizie salienti della settimana a Barcellona P.G. e dintorni.

Non perderti questa edizione, ricorda di iscriverti al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornato e contattaci per la tua pubblicità al numero 328 547 2692.