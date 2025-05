Truffa agli anziani a Sant’Agata Militello: finto carabiniere arrestato dai veri militari, sequestrati 5.000 euro

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 48 anni, originario di Catania, con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il truffatore si era spacciato per un carabiniere per estorcere denaro con il falso pretesto di un incidente stradale provocato dalla figlia della vittima.

Il raggiro, purtroppo già noto come “truffa del finto carabiniere”, è stato sventato grazie alla tempestiva segnalazione al numero di emergenza 112 da parte della donna. La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile che, nei pressi dell’abitazione della vittima, ha intercettato e fermato l’autovettura del sospettato.

Nel corso dei controlli, i militari dell’Arma hanno rinvenuto addosso all’uomo la somma in contanti di 5.000 euro, poco prima sottratta all’anziana. L’uomo è stato immediatamente arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di competenza. Il denaro è stato restituito alla legittima proprietaria.

Carabinieri in prima linea contro le truffe agli anziani in provincia di Messina

L’episodio rientra in un più ampio piano di contrasto portato avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, che dal 2024 ha già portato all’arresto di 14 truffatori grazie a operazioni mirate e al rafforzamento dei controlli sul territorio.

Contestualmente, i militari sono impegnati in campagne di prevenzione contro le truffe agli anziani, con incontri pubblici, eventi nelle parrocchie, nei centri anziani e attraverso i media locali. L’obiettivo è fornire strumenti e consigli utili per riconoscere i segnali di un tentativo di truffa e prevenirne gli effetti.

I consigli dei Carabinieri: mai fidarsi di chi chiede denaro

Le forze dell’ordine ricordano che le Forze di Polizia non chiedono mai denaro o gioielli per pagamenti di cauzioni o spese legali. In caso di telefonate sospette o richieste anomale, è fondamentale chiamare subito il 112, anche se si sospetta di essere già vittima del raggiro.

Il 48enne arrestato, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è attualmente indagato. Si ricorda che, secondo la legge, è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.