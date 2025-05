Sicilia capitale della neurochirurgia: a Catania il 14° Meeting EANS dei giovani neurochirurghi

Oltre 300 specialisti da 32 Paesi per il più importante evento europeo dedicato alla neurochirurgia giovanile.

Dal 3 al 5 maggio 2025, la Sicilia diventa il cuore della neurochirurgia europea grazie al 14° Meeting Annuale dei Giovani Neurochirurghi EANS, ospitato a Catania presso l’NH Catania Centro Hotel. Si tratta dell’edizione da record del più importante congresso continentale rivolto ai giovani professionisti del settore, con oltre 300 partecipanti provenienti da 32 Paesi, inclusi USA, Canada, Brasile, Filippine e Kenya.

L’evento, organizzato dall’Università di Messina, guida l’innovazione in neurochirurgia oncologica

Il congresso è diretto dal Prof. Giovanni Raffa, neurochirurgo dell’Università degli Studi di Messina e Chair dello Young Neurosurgeons’ Committee dell’EANS. Grazie al suo impegno, il meeting arriva per la prima volta in Sicilia, coinvolgendo le principali figure della neurochirurgia italiana e internazionale.

Durante l’evento si parlerà di neurochirurgia oncologica, chirurgia del basicranio e tecnologie avanzate come la stimolazione magnetica transcranica navigata (nTMS) per il mapping cerebrale pre-operatorio, ambito in cui l’AOU Policlinico di Messina è centro d’eccellenza a livello europeo.

Pratica su simulatori e lezioni magistrali: formazione di alto livello per giovani neurochirurghi

Il Meeting prevede sessioni pratiche su simulatori avanzati, oltre a lectures tenute da esperti internazionali. L’intera faculty di neurochirurgia dell’Università di Messina sarà coinvolta attivamente, insieme ai docenti delle università siciliane e ai primari delle neurochirurgie dell’isola.

Un ruolo speciale sarà affidato al Prof. Francesco Tomasello, già Rettore dell’Università di Messina e figura di spicco a livello mondiale, che sarà Presidente Onorario del meeting.

L’evento è patrocinato dalla Società Italiana di Neurochirurgia (SINch) e supportato da fondi PNRR per la diffusione delle innovazioni scientifiche nel campo neurochirurgico.