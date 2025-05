Dibattito sul villino Liberty al Parco Maggiore La Rosa

L’associazione “Genius Loci”, in collaborazione con il Network delle Associazioni Culturali di Barcellona Pozzo di Gotto, continua con la sua lodevole attività di promozione culturale e di recupero della memoria storica della città. L’ultima iniziativa in ordine di tempo è stato il dibattito che si è svolto nell’auditorium del Parco Urbano sul tema del Villino Liberty. L’evento è stato presentato da Bernardo Dell’Aglio, affiancato dal giovanissimo Gabriele Cristelli, e ha coinvolto un pubblico numeroso e molti rappresentanti delle istituzioni. L’evento è stato l’occasione per premiare il concittadino Paolo Puglia e per presentare alla cittadinanza il neopresidente del Network, Felice Mancuso. Bernardo Dell’Aglio ha consegnato la Mattonella Genius Loci, la mattonella d’arte realizzata dallo scultore Nino Abbate col simbolo dell’associazione, a Paolo Puglia ricordandone l’enorme contributo dato in passato alla cultura barcellonese, con la sua attività di DJ radiofonico nella prima radio libera del territorio: Radio Sicilia Uno. Paolo Puglia, classe 1948, da anni vive in Australia, dove lavora come guida turistica e coltiva ancora la passione per la radio con una stazione radiofonica di sua creazione, Radio Blu Italia. Bernardo Dell’Aglio ha indicato Paolo Puglia come uno dei protagonisti di un tempo in cui Barcellona Pozzo di Gotto era una città viva, vivace e ricca di eventi mentre oggi è una città di “indifferenti, indolenti e smemorati”. Al momento di presentare al pubblico il neopresidente del Network, il presidente della Genius Loci dice con convinzione: “Oggi di Felice Mancuso ce ne vorrebbero tanti”. Dopo i saluti di Mancuso ha preso la parola il sindaco, l’avvocato Pinuccio Calabrò, che ha illustrato gli ultimi interventi avviati dalla sua Amministrazione, principalmente il restauro del sito dell’ex Monastero dei Basiliani ormai quasi al termine. L’assessore Roberto Molino ha poi continuato parlando degli investimenti che l’Amministrazione Calabrò è riuscita ad assicurarsi nell’ambito di un progetto che metterà assieme trentacinque Comuni della provincia con Barcellona Pozzo di Gotto come capofila. La storia, il presente e il futuro del Villino Liberty diventa al centro del dibattito quando Bernardo Dell’Aglio invita a parlare l’avvocato Viviana Dottore, l’ex assessora alla Pubblica Istruzione che tanto si spese per l’attivazione del Museo Urbano Temporaneo (MUT) nella sede del Villino Liberty, esperienza conclusa e che stenta a ripartire. L’ex assessora ha ricordato il MUT come “un viaggio bellissimo” e ha ringraziato il Network delle Associazioni Culturali di averlo proposto, mentre Dell’Aglio ha ringraziato l’ex assessora per averlo reso possibile e per aver mantenuto tutte le promesse. Il dibattito è poi proseguito con gli interventi del direttivo dell’Associazione Genius Loci (Franco Caliri, Massimo Sindoni, Tiziana Presti, Rita Martino e Nicola Mollura), che hanno ripercorso la storia del villino. La serata si è conclusa con gli interventi degli architetti Giovanni Pantano e Andrea Cristelli.