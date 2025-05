“Beer and Food Festival” a Barcellona, domani concerto di Teresa Pitzalis & Black Soul Band

Ha preso il via ieri nella cornice di Piazza Duomo il “Beer and Food Festival” di Barcellona Pozzo di Gotto. Uno degli eventi organizzati, per questo mese di maggio, dall’Assessorato alle Attività Produttive, guidato dall’Assessore Salvatore Coppolino. Un evento che punta a rianimare il centro storico cittadino e che, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri sera, porterà ancora ottimo cibo di strada e tanta buona musica.

Ieri sera ha inaugurato le danze la musica live del Luciano Fraita Show. Oggi e domani gli stand apriranno alle ore 12.30. Stasera previsti un servizio di animazione bimbi e l’esibizione dei ballerini della ASD New Step.

Domani ancora animazione per bambini e, a seguire, una serata all’insegna della musica dalle 20:30 con Teresa Pitzalis & Black Soul Band.