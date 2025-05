Arresti domiciliari per 28enne: raggiri e furti con destrezza ai danni di anziani in tutto il comprensorio tirrenico con

È stato finalmente rintracciato e arrestato, dopo settimane di irreperibilità, Z. H., 28enne cittadino italiano di origini marocchine residente a Milazzo, destinatario di un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa lo scorso 22 marzo dal GIP del Tribunale di Patti, dott. Andrea La Spada, per una lunga serie di reati contro il patrimonio, tra cui furti pluriaggravati, truffe ed estorsioni, spesso compiuti ai danni di anziani e soggetti vulnerabili.

Il decreto di latitanza

L’indagato si era sottratto alla giustizia rendendosi irreperibile, tanto che era stato emesso nei suoi confronti un decreto di latitanza con relativo deposito in cancelleria dell’ordinanza cautelare rimasta ineseguita. Le ricerche effettuate dai Carabinieri di Sant’Agata di Militello erano risultate infruttuose fino a qualche giorno fa, quando, durante un normale controllo del territorio, i Carabinieri della stazione di Pace del Mela hanno riconosciuto il ricercato, procedendo al fermo e consentendo così l’esecuzione della misura coercitiva.

Il 28enne, ora sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione salvo che con i familiari conviventi, è difeso dall’avv. Fabio Marchetta, mentre l’interrogatorio di garanzia, già fissato e rinviato per irreperibilità, è stato calendarizzato per il prossimo lunedì 5 maggio 2025 davanti al GIP di Patti.

Le indagini

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma anche con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza urbana, hanno fatto emergere un modus operandi ben collaudato: l’indagato, in trasferta dai comuni di residenza a bordo di auto prese a noleggio, si avvicinava alle vittime con scuse varie e apparentemente innocue, spesso accattivandosi la loro fiducia con riferimenti familiari o atteggiamenti compassionevoli. Dopo aver stabilito un contatto empatico, si faceva consegnare qualche moneta come elemosina, ma al momento dell’apertura del portafogli approfittava della distrazione per sottrarre l’intero contenuto e darsi rapidamente alla fuga.

In alcuni casi le vittime si accorgevano del furto solo successivamente, rendendo ancora più subdolo l’agire dell’imputato, il quale, stando a quanto riferito dal GIP, agiva con una destrezza tale da ostacolare qualsiasi forma di difesa da parte delle persone offese. Esemplare il caso di un 76enne di Torrenova, derubato di 600 euro con una messinscena che ha visto l’indagato fingersi conoscente di famiglia, offrire loro qualcosa come un oggetto o dei fazzolettini e chiedere l’elemosina per poi sottrargli furtivamente e con destrezza le banconote direttamente dal portafogli.

La destrezza di Jack, la scimmietta del pirata Jack Sparrow

Il giudice ha sottolineato la spregiudicatezza e la professionalità criminale del giovane, definendolo un vero “professionista del crimine”, attivo nei comuni di Longi, Sant’Agata di Militello, Terme Vigliatore, Rodì Milici, Furnari e Mazzarrà Sant’Andrea. La frequenza e la natura seriale dei reati, uniti alla capacità di eludere la sorveglianza e alla particolare astuzia dimostrata, hanno giustificato l’applicazione della misura cautelare.

Lo schema seguito era sempre lo stesso: l’arrestato in trasferta dal suo Comune di residenza, raggiungeva i luoghi a bordo di autovetture prese a noleggio, avvicinava le vittime distraendole con le scuse più varie al fine di stabilire con le stesse un rapporto di empatia, così allentandone le difese fino al punto di farsi consegnare modiche cifre di denaro a mò di elemosina; quando però le persone offese tiravano fuori il portafogli, lui ne arraffava l’intero contenuto e si dava alla fuga. In alcuni casi i malcapitati neppure si accorgevano dell’ammanco nell’immediatezza.

Una figura che, per astuzia e mobilità, ricorda quasi la scimmietta Jack del pirata Jack Sparrow, con la differenza che qui non siamo ai Caraibi, ma in piena Sicilia tirrenica, e i “bottini” non sono forzieri d’oro, bensì le modeste somme sottratte ad anziani ignari.

Le autorità ora temono la possibilità di reiterazione di reati simili e il pericolo di fuga come già accaduto, e si attende l’esito del procedimento giudiziario in corso, che potrebbe portare a nuove misure più severe.