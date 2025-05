Terme Vigliatore, l’opposizione incalza e Feminò prende le distanze: “Basta inerzia, serve visione”

Il clima politico si fa incandescente nel Comune guidato dal sindaco Bartolo Cipriano. A innescare la miccia è stata una lettera aperta dell’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Carmelo Feminò, indirizzata al Consiglio comunale e ai cittadini, in cui denuncia senza mezzi termini la mancanza di una visione condivisa per lo sviluppo del paese.

“Questo modo di fare politica è del tutto anacronistico”, scrive Feminò, “e le colpe non esonerano nessuno, me compreso. Oggi siamo al punto di non ritorno, nonostante gli sforzi dell’amministrazione, che pure ha operato più di altre negli ultimi trent’anni”.

Eletto nel 2021 nella coalizione che ha sancito il ritorno di Cipriano alla guida del Comune, Feminò prende le distanze dai metodi della maggioranza e lancia un appello affinché il Consiglio si esprima con atti di indirizzo chiari, soprattutto in merito al Piano Urbanistico Generale (PUG), alla valorizzazione delle risorse locali, al turismo sostenibile, al florovivaismo, alla lotta al dissesto idrogeologico e alle energie rinnovabili.

Una presa di posizione forte, che ha ricevuto immediata eco nel fronte dell’opposizione. La consigliera Chiara Raissa Crisafulli, fuoriuscita dalla maggioranza e oggi indipendente, ha commentato duramente sui social:

“Nel silenzio più totale, un’altra costola di questa amministrazione immobile ha riconosciuto quanto da me già denunciato in aula. L’inerzia non è il modo giusto per migliorare questo paese. La porta del cambiamento è aperta, il vaso si è rotto.”