La benedizione di Cassiopea e le sorprese delle acque di Capo Milazzo

Non smette di sorprendere il suggestivo panorama offerto dalla vista sul mare di Capo Milazzo, ieri diventato protagonista di eventi esclusivi.

Carmelo Isgrò, il biologo milazzese fondatore e direttore del MuMa (Museo del Mare Milazzo), tramite delle suggestive stories e dei reels su Instagram nella giornata di ieri, 1° maggio, ha portato il nostro sguardo sulle acque del Capo Milazzo in due momenti principali.

A solcare le acque di Capo Milazzo è la nave di Ulisse, dal film “The Odyssey”, diretto da Christofer Nolan. Il biologo ha scritto, in descrizione al suggestivo video:

Sembra uscita da un sogno epico la scena che si è materializzata oggi davanti a Punta Mazza: la nave di Ulisse, protagonista del film The Odyssey diretto da Christopher Nolan, solca il mare blu di Capo Milazzo.

Un frammento di mito che prende vita tra i profili selvaggi della costa siciliana, dove leggenda e realtà si incontrano in un abbraccio senza tempo.

Capo Milazzo, ancora una volta, si conferma set naturale straordinario per raccontare storie immortali.

Il reel è consultabile cliccando a questo link.

E ancora, Isgrò documenta le avventure di Cassiopea, la barca ecosostenibile e ad impatto zero, nata dal progetto di recupero di un’antica imbarcazione a vela in legno lamellare. Solcherà il Mar Mediterraneo a partire da domenica 4 maggio, ma la benedizione è fissata per oggi, 2 maggio 2025, alle ore 18:00 presso il Marina del Nettuno, nel porto di Milazzo.

Qui, Sua Eccellenza Monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Messina, inaugurerà il viaggio di Cassiopea che si appresta a intraprendere una lunga navigazione a vela da Milazzo verso Nizza dove, dal 9 al 14 giugno 2025, avrà luogo la Conferenza Mondiale degli Oceani delle Nazioni Unite, alla quale il MuMa e Cassiopea sono stati invitati a partecipare attivamente.

E a chiudere il quadro delle bellezze degli ambienti naturali milazzesi, è anche la scoperta degli ultimi giorni del fossile di un esemplare di gasteropodo, una lumaca di mare risalente a circa tre milioni di anni fa.

Infatti, Carmelo Isgrò ieri, facendosi promotore di una visita all’interno della Fondazione Lucifero, accompagnando i visitatori a Punta Mazza, luogo suggestivo di Capo Milazzo, ha confidato in anteprima la magnifica scoperta, effettuata in collaborazione con un amico ricercatore.