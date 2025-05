Discarica di Mazzarrà: prosciolti i liquidatori, rinvio a giudizio per gli altri imputati

Si è conclusa lo scorso 30 aprile, presso il Tribunale di Messina, l’udienza preliminare del procedimento giudiziario relativo alla gestione della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Al centro del processo l’ipotesi di omessa bonifica e, soprattutto, quella di disastro ambientale.

Dopo numerose udienze, il Gup dott. Salvatore Pugliese ha emesso la propria decisione: sono stati rinviati a giudizio tutti gli imputati, ad eccezione dei tre liquidatori della società, Avv. Francesco Cucinotta, Sonia Alfano e Pierluigi Biffo, prosciolti da ogni accusa “per non aver commesso il fatto”.

Il collegio difensivo

La pubblica accusa era rappresentata dalla dott.ssa Francesca Bonanzinga, che aveva chiesto il rinvio a giudizio anche per i liquidatori. Tuttavia, le rispettive difese — affidate agli avvocati Sebastiano Campanella e Gabriele Cucinotta (per Francesco Cucinotta), Fabio Repici (per Sonia Alfano) e Vito Pirrone (per Pierluigi Biffo) — hanno evidenziato come i liquidatori non fossero in possesso di poteri effettivi tali da consentire l’attuazione della bonifica del sito, come previsto dall’art. 2489 del codice civile.

La ricostruzione dei fatti

Una ricostruzione contabile ha messo in luce la grave situazione economica della società, in stato di decozione, con un’esposizione debitoria di oltre 88 milioni di euro e un patrimonio netto negativo superiore ai 41 milioni, rendendo di fatto impossibile ogni azione concreta di bonifica.

Il Gup, nel recepire la tesi difensiva, ha affermato e sancito l’insussistenza di poteri idonei in capo alla figura del liquidatore (ex art. 2489 c.c.) al fine di poter adempiere alla bonifica del sito inquinato. Tra l’altro dalla ricostruzione contabile operata sulla società è stato appurato che la stessa versava in una situazione di decozione con un’esposizione debitoria pari, come accennato, ad € 88.221.644,00 ed un patrimonio netto in negativo di € 41.408.818,00, donde la materiale ed oggettiva impossibilità per i liquidatori di impegnare somme per la finalità de qua. Nondimeno l’Avvocato Cucinotta, ultimo liquidatore in ordine di tempo, aveva posto in essere tutti gli atti propulsivi, indirizzo e sollecito che rientravano nei suoi poteri, in modo da scongiurare che si verificasse qualsiasi tipo di disastro sul sito della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.

Persino l’ing. Melidoro, consulente tecnico della Procura la cui relazione ha fondato l’impianto accusatorio, non aveva rilevato alcuna responsabilità da parte dei liquidatori, sottolineandone l’estraneità rispetto alle condotte contestate.

Nonostante ciò, il Pubblico Ministero aveva inizialmente richiesto il rinvio a giudizio anche per loro.

La decisione del 30 aprile

La sentenza, pronunciata al termine di una lunga udienza protrattasi fino a tarda sera, rappresenta una piena affermazione della correttezza dell’operato dei tre professionisti, come sottolineato dall’Avv. Sebastiano Campanella: «Questa pronuncia rende finalmente giustizia dell’inappuntabile contegno serbato dai liquidatori».

Il processo per gli altri imputati inizierà il 9 luglio 2025, davanti alla Corte d’Assise di Messina.

Gli altri imputati:

Giuseppe Antonioli, Salvatore Busalacchi, Gaetano Guttà, Carmelo Di Vincenzo, Concetta Pino, Lucia Lo Presti, Giuseppe Favazza, Domenico Bonanno, Giuseppe Pizzino, Antonino Crisafulli, Ferdinando Croce, Giovanni Melidoro, Angelo Santalco, Domenico Bonanno (figurante due volte nel capo d’imputazione con ruoli differenti), Pietro Lo Monaco, Carlo Campo, Carmelo Barbagallo

Esclusi naturalmente i prosciolti: Francesco Cucinotta, Sonia Alfano e Pierluigi Biffo.