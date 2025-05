Beer and Food Festival ha inizio da oggi a Barcellona

Braciole messinesi, pitoni, panelle e crocchè, pizza fritta, pata twister, coppo dei Nebrodi, ottime birre alla spina: questo e tanto altro da oggi, venerdì 2 maggio, alle ore 18:30 sarà possibile trovare in Piazza Duomo a Barcellona Pozzo di Gotto.

La tendenza dello street food sbarca anche a San Sebastiano: da oggi, 2 maggio ha inizio il Festival all’insegna della degustazione di cibi tipici da strada e di ottime birre alla spina, che si protrarrà per tutto il weekend, anche sabato 3 e domenica 4 maggio.

Il “Beer and Food Festival” di Barcellona consisterà in tre giorni di degustazioni dei cosiddetti “cibi di strada”, ma non solo: ad esibirsi per animare le serate, allietando i presenti, ci saranno anche diversi artisti.

Oggi, 2 maggio, live music dei Luciano Frata Show.

Per le giornate di sabato e domenica, invece, l’apertura degli stand avverrà alle 12:30: