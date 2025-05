L’Asd Dream team conquista otto medaglie al Campionato Regionale Taekwondo

Prestigiosissimo risultato per l’Asd Dream team Taekwondo diretta dal maestro Orazio Cappellano al Campionato Regionale che si è disputato domenica 27 aprile al Palalberti di Barcellona. Il team Cappellano era presente con otto atleti, conquistando ben otto medaglie, di cui quattro ori, un argento e tre bronzo.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati i seguenti atleti: Vittorio Sciacca, al suo esordio nella categoria senior + 80, che ha dimostrato subito padronanza e ha conquistato la medaglia più importante; Giulia Conti -59 cadetti che, dopo il bronzo ai campionati italiani ha conquistati l’oro a livello regionale sbaragliando la concorrenza; Giorgia Perdichizzi -51 cadetti, che ha vincto l’oro, confermando il titolo dello scorso anno; infine Carmelo Abbate -33 cadetti, che si riconferma il più forte della categoria, dopo aver vinto anche lo scorso febbraio al torneo interregionale.

Per l’argento da segnalare Marco Sciacca, alla sua prima esperienza nella categoria junior. Infine medadaglie di bronzo per i senior Antonino Sciacca, Sofia Bagnato e Nancy Calabrese, che perdono tutti e tre in semifinale con un incontro tiratissimo fino all’ultimo respiro.