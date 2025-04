La NextCasa Basket Barcellona si prepara per l’ultima fase del Campionato di Serie B Interregionale

La società NextCasa Barcellona Basket 4.0 si prepara alla terza e ultima fase del campionato di Serie B Interregionale. Nel primo turno dei play-out la squadra affronterà il Basket Corato, che potrà contare sul vantaggio del fattore campo nell’eventuale bella.

Si comincia domenica 4 maggio in Puglia con gara 1, proseguendo giovedì 8 maggio al PalAlberti con gara 2 e domenica 11 maggio con l’eventuale gara 3 in casa di Corato. In questa fase cos’ delicata, la società giallorossa, capitanata dal presidente Avv. Massimo Romano, chiama a raccolta lo splendido pubblico del PalAlberti che per tutta la stagione ha fatto sentire a gran voce il proprio sostegno e incitamento ai colori giallorossi: motivo per cui la società ha deciso di rendere l’ingresso gratuito per gara 2 in programma giovedì 8 maggio al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto. Tale scelta deriva anche dalla volontà del sodalizio del Longano di stemperare alcune tensioni che si sono verificate nell’ultima gara casalinga della seconda fase proprio contro Corato.

La società, vista l’importanza di questa terza e ultima fase che vale la permanenza nel Campionato di Serie B Interregionale, sta spronando al massimo i giocatori e tutto l’ambiente.