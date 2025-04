Sede INPS, la preoccupazione del PD Barcellona

Il PD ha diffuso una nota stampa riguardante la preoccupazione relativamente alla sede INPS.



Riportiamo integralmente la nota stampa: “Esprimiamo profonda preoccupazione e delusione per la recente decisione comunicata dalla Direzione Regionale Sicilia dell’INPS che ha confermato la decisione adottata con delibera n. 137 del 18 dicembre 2024, con la quale era stata disposta la chiusura del Centro Operativo dell’Istituto di BARCELLONA P.G., rappresentando la semplice disponibilità a istituire presso il Comune di Barcellona P.G. un semplice Punto cliente. – esordisce il Segretario del PD Barcellona P.G., Gianluca Pantano che continua- Tale comunicazione smaschera definitivamente l’intera amministrazione di centrodestra ed il Sindaco che aveva annunciato con entusiasmo che, grazie alla deputazione della Lega, non solo si era ottenuta una proroga di tre mesi alla chiusura, ma anche che l’ufficio sarebbe rimasto a Barcellona P.G. grazie alla concessione dei locali comunali.

Tuttavia, la realtà è ben diversa: l’ufficio verrà chiuso e sostituito, in data da definirsi, con un semplice punto clienti.

Questa decisione rappresenta una perdita gravissima per tutta la nostra comunità che viene privata di un servizio fondamentale, non solo per l’erogazione delle pensioni, ma anche per una vasta gamma di servizi essenziali che rappresentano un sostegno concreto per tutti i cittadini e soprattutto per le fasce più fragili della società, a cui è reso più difficile l’accesso ai propri diritti.

Dunque chiediamo con fermezza che venga rivista questa decisione e che il Sindaco trovi soluzioni concrete per mantenere aperto, con tutte le sue attuali funzioni, un presidio così importante.

La nostra città e il comprensorio meritano di più: non possiamo accettare che i diritti e il benessere dei cittadini vengano sacrificati per decisioni unilaterali che non tengono conto delle reali necessità della nostra comunità”.