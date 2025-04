Pronto Soccorso, Galluzzo: “Schifani ci aiuti a fare chiarezza sui ritardi dell’assessorato regionale alla Salute“

«Al Presidente della Regione Renato Schifani a cui riconosco grandi competenze e rigore chiedo che faccia le opportune verifiche all’assessorato alla Salute affinché garantisca la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona». Lo afferma Pino Galluzzo, deputato all’Ars e responsabile regionale del Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia, aggiungendo: «Sorprende, infatti, che il governatore abbia appreso solo ora di un problema noto da anni e per il quale da tempo ci stiamo battendo con forza in VI Commissione Ars, insieme ai sindaci del distretto socio-sanitario e alla direzione dell’Asp di Messina. Dall’altro canto, siamo confortati perché finalmente il presidente Schifani verificherà personalmente quali sono le reali cause che dagli uffici di piazza Ziino- nonostante l’avvicendarsi di diversi assessori- continuano a determinare un supporto insufficiente per la risoluzione sia di questo che di altri problemi della Sanità siciliana. È ora che si faccia piena luce su questa vicenda e mi auguro che dall’assessorato alla Salute non ci sia scaricabarile nei confronti dell’Asp di Messina, certamente non colpevole per i bandi di reclutamento del personale andati deserti.

La direzione strategica guidata da Giuseppe Cuccì ha intanto chiesto e ottenuto il nullaosta per esternalizzare temporaneamente il servizio di pronto soccorso, tuttavia esigiamo dall’assessorato alla Salute una soluzione definitiva che tenga conto del diritto alla salute dei pazienti. Ho appena chiesto una seduta urgente e straordinaria della VI Commissione nei locali dell’ospedale di Barcellona. È ora di farla finita con una gestione che sembra incentrata su centri di potere più o meno occulti negli uffici di piazza Ziino e su provvedimenti più o meno tempestivi ed efficaci a secondo dei relativi “sponsor” politici.

La Sanità va amministrata nell’interesse di tutti i siciliani, su questo Fratelli d’Italia non farà sconti a nessuno: siamo certi che il presidente Schifani sarà garante di questa necessità imprescindibile per il buon governo della nostra Sicilia».