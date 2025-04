L’Assessorato alle Attività Produttive rende noti tutti gli eventi cittadini del mese di maggio

L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, guidato dall’Assessore Salvatore Coppolino, rende note tutte le attività organizzate per il mese di maggio.

Si parte con il primo grande evento di giovedì 1 maggio presso l’Arena Montecroci con il “PRIMO MAGGIO FEST – ARENA MONTECROCI Michele Stilo”.

Il 2, il 3 e il 4 maggio sarà la volta del Beer & Food Festival in Piazza Duomo con tante birre artigianali da degustare e buon cibo di strada siciliano.

Si prosegue domenica 4 maggio con il “Mercatino del Riuso” in programma presso i Giardini Oasi dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Infine, il 30 e il 31 maggio, presso il Teatro Mandanici, a partire dalle 10:30 avrà luogo l’incontro “Filiere Corte, idee lunghe”, proposto da GAL Tirrenico e Tyrrhenia nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

“Si tratta di eventi che mostrano attenzione verso il territorio nei più diversi ambiti -commenta l’Assessore Coppolino – La riqualificazione di un’area come l’Arena Montecroci mixata con musica e divertimenti, il Food per animare il centro cittadino e un confronto importante per esperti del settore a fine mese. Ringraziamo i ragazzi del Club Radio CB e tutte quelle persone che quotidianamente si impegnano per questo territorio e per la nostra comunità.”