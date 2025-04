INPS Barcellona: la Regione chiede all’Amministrazione Comunale di individuare una sede alternativa

La chiusura della storica sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto continua a sollevare forti preoccupazioni. A seguito di interrogazioni parlamentari presentate dagli onorevoli Calogero Leanza e Matteo Sciotto, la questione è arrivata all’attenzione dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, guidato dall’onorevole Nunzia Albano.

Secondo quanto emerge dagli atti, i deputati hanno evidenziato come la decisione dell’Istituto incida negativamente sull’accessibilità ai servizi essenziali, penalizzando in particolare pensionati, famiglie e cittadini fragili, costretti a recarsi in comuni limitrofi per poter usufruire dei servizi INPS. La chiusura rappresenterebbe un grave colpo per Barcellona Pozzo di Gotto, il secondo comune più popoloso dell’ex provincia di Messina, oltre a creare disagi anche per i centri dell’hinterland che da sempre fanno riferimento alla sede locale.

L’interrogazione dell’ On.le Nunzia Albano

L’assessore Albano, investita della questione, ha prontamente coinvolto la Direzione Centrale e quella Regionale dell’INPS, sollecitando la ricerca di soluzioni alternative che possano conciliare le esigenze organizzative dell’ente con quelle della popolazione.

Dalla Direzione Regionale Sicilia dell’INPS è arrivata una prima apertura: attraverso una nota ufficiale, l’ente ha ribadito le ragioni della chiusura (deliberata con atto n. 137 del 18 dicembre 2024), ma ha anche manifestato disponibilità all’istituzione di un “Punto INPS” o di un “Punto cliente evoluto” a Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratterebbe di uno sportello gestito da personale INPS, a condizione che non ci siano costi logistici aggiuntivi per l’Istituto.

Per rendere possibile questa soluzione, si è richiesto, tramite un’interrogazione, all’Amministrazione comunale di individuare una sede adeguata, ad esempio presso il Centro per l’Impiego locale o in un altro immobile di proprietà comunale, dove ospitare il nuovo sportello.

L’obiettivo condiviso

L’obiettivo condiviso è quello di evitare un depauperamento dei servizi sul territorio, salvaguardando il diritto dei cittadini ad avere un accesso diretto e facilitato ai servizi previdenziali ed assistenziali.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri per definire i dettagli operativi e garantire la continuità del servizio, seppur in una nuova modalità.