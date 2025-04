Doppia sconfitta per le squadre di Basket barcellonesi

Finisce con una sconfitta esterna sul campo della Basket Canusium la seconda fase del campionato di Serie B Interregionale della NextCasa Barcellona Basket 4.0.

Barcellona si presentava al match senza l’infortunato Adeola e con alcuni giocatori non in perfette condizioni fisiche. I ragazzi di Coach Peppe Costantino pagano un black-out nel secondo quarto, che ha indirizzato i padroni di casa verso il vantaggio. Nella seconda fase di gara i giallorossi rientrano in partita con un ottimo terzo quarto che li riporta sotto la doppia cifra di svantaggio. La quarta frazione premia la Canusium che chiude il raggruppamento al quarto posto in classifica.

La NextCasa conclude il raggruppamento in decima posizione. L’avversaria dei giallorossi nel primo turno play-out sarà il Basket Corato, in una serie che avrà inizio domenica 4 maggio in terra pugliese.

Basket Canusium vs NextCasa Barcellona 81-69 Parziali: 13-11, 39-23, 54-47, 81-69.

Canusium: Karavdic 10, Monacelli 15, Santangelo ne, Jelic 10, Gramazio 20, Galicia 15, Vernich, Vita 2, Ciociola 3, Catalano ne, Cerruti 6. All. Menduto