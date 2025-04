Bottino di medaglie per la Tiger’s Den Barcellona ai Campionati Regionali svoltisi al PalAlberti

Entusiasmante giornata di sport questa domenica al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto dove, sotto lo sguardo di un migliaio di persone che riempivano gli spalti, duecentocinquanta atleti provenienti da tutta la Sicilia si sono scontrati per contendersi il titolo regionale e un posto da titolari nella rappresentativa siciliana che prenderà parte l’1 e il 2 giugno alla Coppa Italia a Squadre regionali, presso il Foro Italico di Roma.

Ricco bottino quello della Tiger’s Den Barcellona dei fratelli Giuseppe e Fabio Sottile che con i suoi 15 atleti in gara conquista ben 13 medagli (6 ori, 4 argenti e 3 bronzi) piazzandosi tra le prime società in Sicilia.

Nella classe Cadetti, eccezionali le prestazioni di Giuseppe Barbaro che nella categoria 37kg nere conquista l’oro vincendo tre difficilissimi incontri, e di Leonardo Gitto che, nella categoria 33kg rosse, dopo aver sconfitto ben tre avversari, conquista un bellissimo argento. Positive le prestazioni degli altri tre Cadetti in gara: Giulio Genovese conquista il bronzo, Gabriel Fazio l’argento e Marco Pino.

Ma è dalla squadra Juniores e soprattutto dalla fortissima compagine femminile che arriva la quota più cospicua di medaglie con ben tre campionesse regionali: Clio Sottile nella categoria 55kg, Elison Russo nella categoria 52kg ed Elena Fazio che nella categoria 49kg entusiasma gli spalti con una prestazione eccezionale che non concede nulla alle sue due avversarie. Si accontenta del bronzo Greta D’Amico che va sotto di misura in semifinale.

Nella compagine maschile, la finale tutta targata Tiger’s Den della categoria 73kg, tra Massimo Magazù e Valerio Biondo, vede prevalere il primo proprio sullo scadere del terzo round, al termine di un incontro molto equilibrato. Nulla da fare invece per Nino Perroni e Antonino Maggio, che ancora fatica ad ambientarsi nella nuova categoria Juniores.

Nella classe Seniores si conferma campionessa regionale anche per il 2025 la bravissima atleta marocchina Nouhaila Ammour che nella categoria olimpica 67kg, supera con esperienza e caparbietà le sue due avversarie. Prestazione alquanto opaca invece per Joseph Barresi, all’esordio nella classe Seniores ed ancora lontano dalla forma ottimale.

I maestri Giuseppe e Fabio Sottile esprimono profondo orgoglio nei confronti della loro squadra: “Risultato eccezionale soprattutto per la nostra compagine femminile, se si pensa che su 6 medaglie d’oro ben 4 provengono dalla nostra fortissima “quota rosa”. Non possiamo inoltre non menzionare due delle nostre più interessanti nuove leve come Giuseppe Barbaro ed il piccolo Leonardo Gitto che stanno crescendo tantissimo e che certamente faranno strada. Adesso tutti giù a lavorare per il prossimo importantissimo impegno: la President Cup che si svolgerà a Sofia dal 16 al 18 maggio”.