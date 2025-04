Truffa ai danni di un’anziana in contrada Tina a Merì. Due giovani malfattori si sono presentati oggi pomeriggio intorno alle 15 da un’anziana signora, con l’intenzione di derubarla con l’inganno. Per questo le avrebbero subito comunicato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente, fornendo anche numerosi dettagli sulla sua identità. Successivamente avrebbero chiesto alla donna diciotto mila euro al fine di evitare la denuncia nei confronti del figlio. Allora la malcapitata, non disponendo della somma richiesta, avrebbe consegnato ai malviventi tutto il contante in suo possesso insieme ai gioielli conservati in casa nella cassaforte. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto.