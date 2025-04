Domenica 4 maggio terza edizione di “Ricotta in piazza – in cammino con i pastori” a Novara di Sicilia

Domenica 4 maggio si terrà a Novara di Sicilia, nel quartiere di San Marco, la terza edizione di “Ricotta in piazza – in cammino con i pastori”. L’evento, organizzato dall’associazione “I Sciammiadi apsc”, dai “Borghi più belli d’Italia” e dal Comune di Novara di Sicilia, prevede, dopo il ritrovo in piazza San Marco, la partenza alle 9 per una passeggiata salutare circuito ad anello di circa 3, 5 Km, dislivello 181 mt con sosta all’alpeggio Argirotto.

Alle 12,30 i presenti potranno assistere alla produzione di ricotta e formaggio da degustare insieme all’assaggio di prodotti locali in piazza, mentre alle 14.30, se vorranno, si potranno cimentare nell’antico gioco locale del maiorchino.

L’iniziativa rientra nel progetto “I Cammini dei Tre Fiumi” dell’associazione “I Sciammiadi”, che ha l’obiettivo di recuperare degli antichi sentieri di campagna, metterli in sicurezza e dare l’opportunità ai residenti ma anche a turisti e visitatori di fare attività di trekking.

Gli antichi sentieri sono immersi nel verde della frazione di San Basilio, Badiavecchia e Vallancazza, proprio dove una volta, si raggiungevano i tre torrenti che formavano il fiume di Novara.