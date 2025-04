Barcellona Pozzo di Gotto: la storia sconosciuta del garibaldino Virginio Valsecchi nel libro di Massimo Sindoni Valsecchi

Sabato 26 aprile, presso la Biblioteca Comunale Nannino Di Giovanni, è stato presentato il libro di Massimo Sindoni “Il Garibaldino Virginio Valsecchi, da Badia Polesine a Barcellona Pozzo di Gotto con amore”, pubblicato dalla casa Editrice Kimerk di Patti.

La presentazione è stata organizzata dall’associazione Genius Loci e dall’Associazione Culturale Giuseppe Garibaldi assieme alla Biblioteca Comunale Nannino Di Giovanni e il patrocinio del Comune di Barcellona. Hanno portato i saluti la dirigente della Biblioteca Santina Salmeri, l’esperto del Sindaco Salvatore Scilipoti a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessore alla Cultura Angelita Pino, e Bernardo Dell’Aglio, Presidente della Genius Loci. Era presente altresì Felice Mancuso, eletto da poco Presidente del Network delle Associazioni Culturali.



In sintesi, quella di Valsecchi è la storia, pressoché sconosciuta, di un medico garibaldino nato a Badia Polesine (Rovigo) il 10 settembre 1829, che sposa, nella chiesa di San Giovanni Battista di Barcellona, la nipote di un cospiratore antiborbonico barcellonese. A raccontarla è il medico fisiatra di professione e ricercatore per passione Massimo Sindoni Valsecchi, discendente del protagonista.

Il libro si avvale della prefazione di Andrea De Pasquale, Direttore generale del Ministero della Cultura. Ed è stato proprio De Pasquale il primo ad intervenire, per ricordare che il volume non rappresenta solo una testimonianza storica, ma anche un invito a riscoprire il valore della comunicazione epistolare come strumento di memoria e di unione. Le missive non sono solo documenti del passato, ma anche finestre di un’epoca e specchio in cui possiamo ritrovarci. Oggi si studiano gli archivi anche privati di uomini di cultura, di politici, si effettuano studi genealogici con la digitalizzazione dei documenti comunali dello Stato Civile. Ha fatto riferimento anche al nascente Museo nell’ex Monastero dei Basiliani, che potrà accogliere un centro di documentazione territoriale e anche l’archivio storico del Comune che giace in precarie condizioni nel cantinato del Municipio.

Lo storico dell’arte Andrea Italiano, nell’evidenziare che Massimo Sindoni ha svolto un lavoro interessante, serio, onesto, ha sottolineato l’amore di Valsecchi, che per fare l’Italia si sposta da Badia Polesine e arriva in Sicilia con i garibaldini, e per amore si ferma a Barcellona dove sposa Agostina D’Amico, nipote di un noto cospiratore anti-borbonico barcellonese.

Lo storico messinese Marco Grassi, legato da parentela con i D’Amico, ha ripercorso l’intrigata storia della famiglia D’Amico, con tanti esponenti di rilievo per la storia della Sicilia. Alcuni hanno partecipato ai moti del 1848 e del 1860.

L’autore del libro, Massimo Sindoni, con l’ausilio di immagini, ha ripercorso i luoghi e i documenti (esposti in sala) che gli hanno permesso di scrivere il libro con la ricostruzione della biografia di Valsecchi, evidenziandone l’aspetto umano, esplorandone i pregi e i difetti, mettendo l’accento sull’aspetto romantico che lo ha portato a trapiantarsi in Sicilia.

C’è stato un momento di consegna di targhe ricordo a Carmelo Cicero e a Dominique Cicero, dell’Associazione Giuseppe Garibaldi. La Cicero ha offerto un momento musicale con l’esecuzione al flauto traverso di “Va, pensiero”.

Il professore Umberto Mammola ha letto una lettera scritta dal suo bisnonno Demetrio Mammola, che dopo la sua partecipazione all’esercito garibaldino, si arruolò nei carabinieri. Nella lettera parlava dello sbarco a Melito Portosalvo, l’assalto di Reggio Calabria, l’assedio di Capua e infine l’incontro di Garibaldi con Vittorio Emanuele. Una delle lettere di Virginio Valsecchi è stata letta da Violetta Sindoni, figlia di Massimo.

Infine il dottor Filippo Barbarini ha voluto evidenziare un “non allineamento storico” relativo alla stele dedicata all’eroina garibaldina Giuseppina Bolognani, di fronte al Municipio. I due “cannoni” tali non sono, ma trattasi di due mortai Skoda a medio raggio provenienti dall’esercito Austro- Ungarico. Di questi mortai ne sono stati fabbricati solo 710 pezzi, sono quindi delle rarità, e a suo avviso andrebbero collocati magari vicino al Monumento ai Caduti.

Il libro.

La prima parte del libro presenta i Valsecchi nella storia, a partire da Padre Virgino Valsecchi di Brescia (1681-1739), per passare poi a Padre Antonio Valsecchi di Verona (1708-1791), entrambi autori di libri. E ancora tanti altri: Lattanzio, Pietro Bagatti, Fausto, Giuseppe, Pasino, Davide, Massimo.

Di Virgino Valsecchi rimangono alcune lettere inviategli dal padre, un raro dagherrotipo in divisa garibaldina, una medaglia d’argento, e alcune foto. Tutto materiale custodito dagli eredi divenuto la base della ricerca che ha portato alla pubblicazione del libro. Attraverso questi documenti Massimo Sindoni ha potuto ricostruire gli spostamenti di Virginio da Badia Polesine a Modena, a Barcellona Pozzo di Gotto dove si sposò, e ancora Milazzo, Messina, Napoli, Torino, Ferrara, e infine, dopo il congedo militare, Patti, San Piero Patti, Bronte e San Salvatore di Fitalia.

Nato, come detto, a Badia Polesine, Virginio Valsecchi si laurea in Medicina a Modena. Segue l’arruolamento nell’esercito garibaldino, molto probabilmente dopo lo sbarco a Marsala perché non risulta nell’elenco dei Mille partiti da Quarto il 5/6 maggio 1860. Il 19 luglio 1860 passò da Barcellona con le truppe garibaldine per giungere a Milazzo dove il giorno seguente si svolse la battaglia contro i Borbonici.

Nel 1861 divenne Capitano medico chirurgo di reggimento. Il 3 marzo 1862 si sposa nella chiesa di San Giovanni Battista con Agostina D’Amico, nipote del Marchese Ferdinando D’Amico, noto cospiratore anti borbonico barcellonese.

Nel 1864 è Medico condotto a San Piero Patti, dove nasce la figlia Marietta. Nel 1867 è Medico condotto a San Salvatore di Fitalia. Qui nasce la figlia Francesca, che diventerà maestra elementare a Barcellona. Nasceranno Giuseppe, poi direttore dell’ufficio postale di Messina, Giuseppe e Lorenzo.

Nel 1876 sarà Medico condotto a Bronte, dove dopo qualche anno nascerà la figlia Elisa. Dopo una pausa a Barcellona, sarà nuovamente Medico condotto a San Salvatore di Fitalia, dove morirà a soli 56 anni. La vedova morirà a Barcellona il 7 maggio 1920, dove si era trasferita con i figli dopo la morte del marito. Nel 2021 l’associazione Genius Loci, della quale Massimo Sindoni è un attivo componente, collocò un pannello informativo della serie Itinerari Barcellonesi, di fronte al Palazzo Cammareri, dove visse la discendente Agostina D’Amico, moglie di Virginio, e dove la coppia soggiornava durante le soste barcellonesi.

Il volume riporta in appendice le copie e le trascrizioni dei documenti che ne hanno permesso la stesura.