A Paolo Cornelini il Premio Internazionale “Giuliano Sauli” 2025

È l’ingegnere Paolo Cornelini il vincitore dell’edizione 2025 del Premio Internazionale “Giuliano Sauli”, riconoscimento dedicato al fondatore dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica (AIPIN).

Cornelini, figura di spicco a livello internazionale nel campo della didattica, della ricerca e della progettazione ambientale, è stato premiato per il suo originale profilo accademico, capace di unire competenze in Ingegneria e Botanica. Tra i protagonisti della nascita dell’AIPIN, di cui oggi è Presidente Onorario, Cornelini è considerato un punto di riferimento per chi opera nella difesa del suolo, nella rinaturalizzazione e nella riqualificazione ambientale con tecniche sostenibili.

La cerimonia di premiazione si terrà il 12 maggio 2025 a Milano, presso la sede della Regione Lombardia, nell’ambito del convegno “Strategie per l’adattamento al Climate Change tra Nature Based Solutions e Nature Restoration Law”.

Il premio, promosso dall’Ente Parco dei Nebrodi e dall’AIPIN con il patrocinio dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo, è destinato a personalità che si sono distinte nell’impiego di piante autoctone e materiali naturali in opere di consolidamento ambientale, stabilizzazione e prevenzione dell’erosione.

“Le tecniche di ingegneria naturalistica sono centrali nell’attività del Parco dei Nebrodi, soprattutto per la difesa del suolo e la tutela degli habitat – ha commentato Alfonso Di Piazza, Commissario Straordinario dell’Ente – Auspichiamo che già dalle prossime edizioni possa essere coinvolto anche l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, guidato dall’On. Avv. Giusi Savarino, che ha posto lo sviluppo delle aree protette tra le priorità del suo mandato“.