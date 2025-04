Il ciclista Claudio Chiappucci il 30 aprile a Santa Lucia del Mela

Il 30 aprile sarà ospite a Santa Lucia del Mela una leggenda del ciclismo: “El Diablo” Claudio Chiappucci.

L’appuntamento è per le 19 all’ex carcere borbonico di Piazza Milite Ignoto. L’incontro, che prevede i saluti istituzionali del sindaco Matteo Sciotto e dell’assessore allo Sport Benedetto Merulla, sarà moderato dal giornalista Giuseppe Girolamo.

Professionista dal 1985, Chiappucci si è distinto per le sue doti di scalatore. Nel 1991 e nel 1992 ha ottenuto la maglia a pois al Tour de France come miglior scalatore, così come l’equivalente maglia verde al Giro d’Italia nel 1990, nel 1992 e nel 1993. Ha poi vinto la Milano-Sanremo nel 1991 e la Clásica di San Sebastián nel 1993. È arrivato secondo al Campionato mondiale di ciclismo nel 1994. Si è ritirato nel 2000.