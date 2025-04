Serie B Interregionale, la NextCasa Barcellona contro Basket Canusium in Puglia

Dopo la sconfitta casalinga sul parquet del PalAlberti nella penultima giornata di ritorno del raggruppamento Play-In Out del campionato di Serie B Interregionale, la NextCasa Barcellona affronterà la Basket Canusium, società pugliese che disputa le proprie gare casalinghe presso il Palazzetto Tensostatico di Canosa di Puglia (BT). Canosa occupa attualmente la quinta posizione in classifica con due lunghezze di vantaggio su Barcellona.

Il roster in mano a coach Mario Menduto ha come miglior marcatore il centro Sedin Karavdic (17.4 punti di media a partita), ben supportato dalla guardia Daniele Monacelli (9.8 punti di media), dal play Umberto Gramazio (10.9 punti di media) e dall’esterno Stipe Jelic (11.6 punti di media).

Il match, che rientra nella sesta e ultima giornata di ritorno della seconda fase del campionato, è in programma domani domenica 27 aprile alle ore 18 presso il Palazzetto Tensostatico di Canosa di Puglia.

Per la squadra barcellonese sarà importante vincere per ottenere la migliore posizione possibile in vista dei playout.