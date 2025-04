Messina, la Polizia Stradale ferma un furgone con cibo in cattivo stato di conservazione

La Polizia Stradale della Sottosezione di Messina ha sequestrato e distrutto 624 kg di alimenti, tra i quali pesce, pollo e carne rossa tutti destinati alla ristorazione messinese. Il cibo era trasportato su un autocarro adibito al trasporto di alimenti, preso a noleggio, e condotto da un cittadino cinese di anni 59, residente a Catania. Il fermo del veicolo è avvenuto nella tratta autostradale A/18 nei pressi dei caselli di Tremestieri. Una volta aperti i portelloni del furgone i poliziotti hanno constatato che il cibo era trasportato ad una temperatura (+13°C) nettamente superiore a quella prevista (-18°C). E’ stato, quindi, richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Asp di Messina che ha accertato il cattivo stato di conservazione degli alimenti dichiarandoli non più commestibili e, pertanto, non idonei all’uso alimentare.

Il cibo è stato sequestrato e immediatamente distrutto da ditta specializzata ed il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver trasportato cibo in cattivo stato di conservazione, oltre che per la mancata tracciabilità del pesce. L’attività posta in essere dagli operatori della Polizia Stradale, si inserisce nell’ambito delle attività di controllo che vengono effettuate su tutto il territorio della provincia messinese per la tutela della sicurezza dei trasporti e della salute dei consumatori e proseguiranno anche nelle prossime settimane.