Ponte del Mela: la consegna a fine giugno

Dalla primavera del 2023 la viabilità fra le città di Barcellona P.G. e Milazzo ha subito un duro colpo, dovuto ai lavori di ricostruzione del Ponte del Mela. Tali operazioni, inizialmente sono risultate nella chiusura dello stesso e nella conseguente apertura di una bretella temporanea per gli spostamenti, oltre che nella percorrenza gratuita, a periodi alterni, del tratto autostradale di riferimento sulla A20.

Oggi, dopo diverse peripezie, la situazione vede una svolta: l’ingegnere capo del Genio Civile, Santi Trovato, ha indicato come data di consegna dei lavori per il Ponte, collegamento nodale fra le città di Barcellona P.G. e Milazzo, il 20 giugno.

Tale data si sostituisce alla scadenza del 10 aprile, che aveva subito uno slittamento anche a causa della rottura di una delle travi in fase di posa.

Poco prima dell’estate, dunque, l’opera dovrebbe essere restituita alla popolazione, permettendo di migliorare la viabilità, ormai da anni compromessa, tra le zone costiere delle due città.

Si tratterebbe di una svolta essenziale per la buona riuscita della stagione estiva alle porte.

Dal 20 giugno, dunque, dovrebbe avvenire la riapertura, anche solo in forma parziale con una sola corsia a senso alternato, se dovesse essere necessario.

I lavori, comunque, sono in stato avanzato: la ditta esecutrice, “Z. Costruzioni S.r.l.” di Aragona, ha completato ieri, 23 aprile, la prima gettata di calcestruzzo sulla testa dell’ultima campata in direzione Milazzo. In totale, il Ponte sarà costituito da cinque campate.

In evidenza immagini di repertorio.