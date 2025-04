“La buona novella” di F. De André in scena al Teatro Vittorio Currò

L’Associazione Teatro, Arte e Cultura S. Cattafi presenta “La buona novella” di F. De André.

Il 27 aprile 2025, ore 19:00 presso il Teatro Vittorio Currò dell’Oratorio Salesiano di Barcellona P.G., andrà in scena lo spettacolo con Paolo Cutroni e Raffaella Campo, la cui regia è a cura di Franco Cutroni e Paolo Cutroni.

La Buona Novella è uno spettacolo pensato come una Sacra Rappresentazione contemporanea, che intreccia le canzoni di Fabrizio De André con brani tratti dai Vangeli apocrifi, come il Protovangelo di Giacomo o il Vangelo dell’Infanzia Armeno, fonti che ispirarono l’album del 1970. Prosa e musica si alternano in una partitura teatrale fedele al percorso narrativo dell’autore, esaltando il valore evocativo e letterario dei testi.

Concepita quasi come un Opera da camera, l’opera dà voce a molteplici personaggi – da Maria a Giuseppe, dal popolo ai ladroni – e si sviluppa in una forma scenica che amplia il concept-album originale. De André, in un periodo di forti tensioni sociali, affronta il tema sacro con sensibilità laica, cercando un racconto umano, poetico e morale più che ideologico.

La drammaturgia arricchisce la narrazione col racconto dell’infanzia di Maria e di Gesù, ritratto anche nei suoi aspetti più impulsivi e meravigliosi, restituendo trent’anni di vita in un’unica linea narrativa. Il risultato è uno spettacolo originale, cantato e recitato da attori e musicisti, che rende omaggio alla profondità e all’attualità dell’opera di De André, capace di restare viva anche al di là della voce del suo autore.